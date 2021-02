Okta lanceert open-source ontwerptool Odyssey Design System

Okta heeft een open-source ontwerptool Odyssey Design System gelanceerd. De onder Apache 2.0-licentie uitgebrachte ontwerptool is vergelijkbaar met Material Design van Google en Fluent Design van Microsoft.

Omdat Okta naar eigen zeggen niet een goede ontwerptool had waarin het eigen merk tot zijn recht kwam, heeft het daarom een compleet nieuwe tool ontwikkeld. Niet alleen voor zichzelf, maar ook open-source voor derden. Eerder bood Okta alleen een soort opgewaardeerde library van patronen. Ontwerpers konden hiermee wel eigen UI’s ontwerpen en bouwen, maar konden hier zelf moeilijk eigen patronen aan toevoegen.

Odessey Design System

Het nu uitgebrachte Odyssey Design System focust volgens Okta vooral op toegankelijkheid. Ieder onderdeel van het ontwerpsysteem voldoet aan de eisen die de W3 Web Content Accessibility Guidelines stellen.

Het Odyssey Design System heeft een drietal pijlers. De eerste pijler is de basis van de hele UI-ontwerptool, Base. Hierin bevinden zich onder meer kleuren, design tokens, HTML-elementen, iconografie en typografie. In de pijler Components zitten vooraf gemaakte UI-objecten vanuit Base. Deze objecten, zoals buttons en checkboxen, zijn georganiseerd op formaat en functie. De derde pijler Icons, omvat iconen die door iedereen en overal kunnen worden begrepen.

Voor beheerders en ontwerpers

Het Odyssey Design System is, naast voor Okta zelf, speciaal ontworpen voor beheerders en ontwerpers. Beheerders krijgen hiermee een tool voor een sterke gebruikservaring en een ontwerp waarmee zij snel bepaalde taken kunnen realiseren. Ontwerpers krijgen met deze tool natuurlijk een handig UI-ontwerptool in handen, maar ook heel veel documentatie. Met deze documentatie kunnen zij makkelijker alle ins en outs van de tool tot zich nemen.

Het Odyssey Design System is nu per direct beschikbaar op GitHub.