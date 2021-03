Boomi voorziet automatiseringsdienst Flow van multicloud-opties

Workflowautomatiseringsdienst Flow van Boomi biedt nu meer ondersteuning voor multicloud- en hybrid cloud-omgevingen. De integratiedienst wil zo het draaien van Flow-toepassingen in de gewenste omgeving meer mogelijk maken.

Boomi biedt integration Platform as a Service (iPaaS) om IT-oplossingen met elkaar te verbinden. Hiervoor wordt aanspraak gemaakt op de API’s, om de data uit te wisselen. Als een ontwikkelaar dit handmatig zou doen, dan moet de API uitgepluisd worden. Boomi kent de API’s van de meest gebruikte applicaties en ondersteunt en onderhoudt ze. Met connectoren kunnen applicaties vervolgens relatief eenvoudig met elkaar integreren.

Om de toegang tot applicaties en data-integratie te versimpelen, beschikt de iPaaS-dienst ook over Flow. Deze lowcode-oplossing stelt gebruikers in staat om op een visuele manier workflows te bouwen. Ze kunnen bijvoorbeeld data oproepen of geautomatiseerde acties toevoegen.

Multicloud-architecturen

Boomi ziet nu dat bedrijven steeds meer onder druk komen te staan om met uiteenlopende doelgroepen op diverse locaties en via een variëteit aan apparaten in contact te blijven. Volgens de iPaaS-leverancier is betrouwbare klantinteractie de onderscheidende factor die de relaties van mensen en gedigitaliseerde bedrijven maakt of breekt. Daarom wil het met Flow betrouwbare klantinteractie mogelijk maken, ongeacht de locatie van de klant. Er is dan ook ondersteuning voor multicloud-architecturen voor applicatie- en workflowcomponenten.

“De markt vraagt om een multicloud-oplossing die geïntegreerde ervaringen levert en naadloze, digitale interactie met hun publiek mogelijk maakt”, zegt Ed Macosky, Head of Product bij Boomi. “Met Flow kunnen organisaties workflows en applicaties naadloos implementeren en automatiseren binnen verschillende omgevingen en op een manier die het best past bij hun architectuur. Hierdoor kunnen zij hun customer journey voor verschillende doelgroepen personaliseren en unieke interactiemogelijkheden bieden die merkbinding versterken.”

Boomi geeft verder aan dat bedrijven met Flow hun cloud-first strategieën kunnen versnellen zonder extra risico’s. Flow-applicaties kunnen in iedere cloudomgeving draaien, inclusief hybrid- en multicloud en on premise-implementaties. Ondersteuning is er voor AWS, Microsoft Azure, Google Cloud en ‘andere clouds’.

“Met Flow vermijden bedrijven toekomstige migratie-uitdagingen, dankzij simpele synchronisatie en een minimale afhankelijkheid van on-premises-systemen. Flow biedt daarnaast betere controle over en beveiliging van data, dankzij flexibele implementaties en de mogelijkheid om applicaties in private clouds te draaien met het gemak van een native cloud workspace”, aldus Boomi.

