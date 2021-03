Ontwikkelaars klagen over App Store, Apple is ‘verrast’

Apple heeft gereageerd op klachten die de Australische consumentencommissie van ontwikkelaars heeft gekregen. De ontwikkelaars vonden dat Apple niet goed bereikbaar was om te overleggen over het beoordelingsproces van apps.

Afgelopen najaar startte de Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) een onderzoek naar het beleid dat Apple in de App Store hanteert en voor hoeverre dit beleid eerlijk is naar ontwikkelaars en consumenten. Daarbij vraagt de commissie naar ervaringen van deze partijen. Een veelgehoorde klacht bleek de ondoorzichtigheid van het proces voor het goedkeuren van apps.

Goedkeuringsproces

Wanneer een ontwikkelaar een app heeft gemaakt en die wil publiceren in de App Store, moet de app eerst door Apple worden goedgekeurd. Dit is een handmatig proces en kan soms tot vertragingen leiden in het snel uitbrengen van updates. Voor ontwikkelaars is het bovendien altijd maar afwachten welke opmerkingen Apple nog over de app heeft.

In een reactie die Apple heeft gedeeld over deze klachten, vertelt het bedrijf ‘verrast’ te zijn dat ontwikkelaars oprechte zorgen hebben over hun mogelijkheden om met Apple te communiceren over het proces voor het beoordelen van apps. Het bedrijf vindt zelf dat het vrij duidelijk is in de communicatie en noemt daar een paar voorbeelden van.

Apple vertelt dat het beoordelen van apps gebeurt door mensen, met het doel om er zeker van te kunnen zijn dat de apps betrouwbaar zijn, naar verwachting presteren, de privacy van gebruikers respecteren en vrij zijn van verwerpelijke inhoud. Het bedrijf claimt dat 73 procent van de beoordelingen binnen 24 uur zijn afgerond en ook duidelijk communiceert over de eventuele reden van afkeuring.

Als een app wordt afgekeurd, kunnen ontwikkelaars volgens Apple contact opnemen met de Apple-werknemer die over het beoordelingsproces ging. Ook kunnen ze in beroep gaan bij het App Store Review Board. Voor verdere communicatie hanteert Apple in 175 landen een telefoonlijn voor ontwikkelaars met vragen en zijn er ook lokale Developer Relations-teams actief.

Hoe eerlijk is de App Store?

Apple is zeer kritisch en beschermend over wat er wel en niet in zijn App Store verschijnt. Door deze strikte beoordelingen zijn er relatief weinig malafide apps, maar het is voor ontwikkelaars hierdoor ook veel omslachtiger om apps voor de App Store uit te brengen dan voor de Google Play Store.

De laatste tijd is de App Store voornamelijk in opspraak vanwege het strakke beleid rond betalingen in apps. Apple eist dat alle betalingen voor en in apps worden afgerond via de App Store. Daarbij eist Apple een commissie van 15 of 30 procent. Omdat Apple zelf concurrerende diensten aanbiedt en ontwikkelaars nergens anders terecht kunnen als ze grofweg de helft van de smartphonemarkt willen bedienen, onderzoeken meerdere mededingingscommissies of hier sprake is van een monopoliepositie.

