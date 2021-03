Ook VK onderzoekt App Store-beleid van Apple

De Britse markttoezichthouder CMA start een onderzoek naar het beleid van Apple in de App Store. De mededingingsautoriteit zet zijn vraagtekens bij de eisen van Apple betreffende betalingen van apps.

Op de website van de Britse overheid stelt de CMA dat ontwikkelaars klagen dat het alleen mogelijk is om hun apps voor iPhones en iPads aan te bieden via de App Store. Daarbij moeten de ontwikkelaars voldoen aan strenge eisen, zoals dat eventuele betalingen binnen de app via het betaalsysteem van Apple moeten lopen. Hierbij moeten ontwikkelaars tot 30 procent van de inkomsten aan Apple afstaan.

De CMA geeft aan dat het gaat onderzoeken of Apple een dominante positie heeft in de distributie van apps op Apple-apparaten. Als dat het geval is, kijkt de instantie of Apple oneerlijke regels hanteert in de App Store, met minder keuze en hogere prijzen voor consumenten tot gevolg.

‘Klachten moeten goed onderzocht worden’

“Miljoenen van ons gebruiken elke dag apps om het weer te controleren, een spelletje te spelen of maaltijdbezorging te bestellen. Klachten dat Apple zijn marktpositie gebruikt om regels te hanteren die oneerlijk zijn of concurrentie en keuze dwarsbomen, waarbij consumenten mogelijk benadeeld worden bij de aankoop en het gebruik van apps, moeten dus goed onderzocht worden”, zegt Andrea Coscelli, Chief Executive van de CMA.

“Ons doorlopende onderzoek in digitale markten heeft al enkele zorgelijke trends onthuld. We weten dat bedrijven en consumenten echte schade kunnen lijden als concurrentiebeperkende praktijken van big tech niet worden tegengegaan. Dat is waarom we doorgaan met de opzet dan de nieuwe Digital Markets Unit en nieuwe onderzoeken starten wanneer er redenen zijn om dit te doen.”

Meerdere onderzoeken naar de App Store

De Britse mededingingsinstanties zijn niet de enige die onderzoek doen naar de legaliteit van de regels die Apple voor de App Store hanteert. De bal kwam aan het rollen toen afgelopen zomer gamesuitgever Epic Games in de VS een rechtszaak tegen Apple aanspande over deze praktijken. Epic werd al snel door verschillende andere bedrijven zoals Spotify bijgestaan. Dat laatste bedrijf heeft deze week Apple in de EU aangeklaagd.

Onlangs startte Facebook een rechtszaak tegen Apple met de claim dat Apple niet aan dezelfde regels in de App Store hoeft te voldoen als concurrerende partijen. De Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM) is al sinds 2019 bezig met een een onderzoek naar deze kwesties. Deze instantie lijkt bijna tot een uitspraak te kunnen komen.