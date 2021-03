Red Hat stopt bijdragen aan Free Software Foundation na ophef

Red Hat zet zijn bijdragen aan de Free Software Foundation stil. Bestuursleden van Red Hat hebben hun afkeer uitgesproken over de terugkeer van Richard Stallman in het bestuur.

“Ik ben enorm verontwaardigd over de beslissing van FSF om RMS (initialen Stallman, red.) terug te laten keren. Op een moment dat het bewustzijn voor diversiteit en inclusiviteit groeit, is dit een stap terug”, schrijft Chris Wright, CTO van Red Hat in een tweet. Hij linkt naar een statement van Red Hat.

I am really outraged by FSF's decision to reinstate RMS. At a moment in time where diversity and inclusion awareness is growing, this is a step backwards. Here's our Red Hat view on the matter:https://t.co/724R8nhXPG — Chris Wright (@kernelcdub) March 25, 2021

Geschokt

In het statement vertelt Red Hat dat het lang een donateur en bijdrager is geweest voor projecten van de Free Software Foundation, maar dat het gezien de omstandigheden van het ontslag van Stallman in 2019 geschokt is om te horen dat hij weer onderdeel van het bestuur is. “Als gevolg daarvan schorsen we met onmiddellijke ingang alle Red Hat-financiering aan de FSF en alle FSF-georganiseerde evenementen. Daarnaast hebben veel Red Hat contributors ons verteld dat ze niet langer van plan zijn om deel te nemen aan FSF-geleide of ondersteunde evenementen, en we staan achter hen.”

GNU/Linux

Richard Stallman, ook wel bekend onder zijn initialen RMS, is een veteraan in de open-sourcewereld. Hij stond aan de wieg van het GNU-project, wat een belangrijk onderdeel is geworden van het Linux-besturingssysteem. Ook is hij een voorvechter van software met zo min mogelijk restricties, waarvoor hij in 1985 de Free Software Foundation oprichtte. In 2019 stapte hij na ophef over opmerkingen rond de verkrachtingszaken van Jeffrey Epstein op.

Brief door duizenden mensen ondertekend

Niet alleen Red Hat heeft zijn afkeur uitgesproken over de terugkeer van Stallman. Op GitHub is een statement geplaatst waarin het aftreden van het volledige bestuur van de Free Software Foundation wordt geëist. Onder andere de organisaties Mozilla en SUSE hebben het initiatief ondertekend, naast bijna drieduizend individuen. Inmiddels is er ook een brief geschreven waarin verschillende GitHub-gebruikers hun steun voor Stallman uitspreken. Ze menen dat de uitspraken van Stallman verkeerd geïnterpreteerd zijn en ze los gezien moeten worden van zijn kwaliteiten in het leiden van de Free Software Foundation. Die brief is door een kleine vierduizend GitHub-gebruikers ondertekend.