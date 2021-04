Google wint rechtszaak van Oracle over Java-code in Android

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft uitspraak gedaan over een aanklacht die Oracle tegen Google heeft aangespannen. Daarmee komt er een einde aan de ruim tien jaar durende rechtszaak over de vraag of Google het auteursrecht van Oracle overtrad door Java-code in Android te verwerken.

Volgens het hooggerechtshof heeft Google geen auteursrecht overtreden, maar valt het gebruik van de Java-code onder fair use. Het streng handhaven van auteursrecht zou volgens de juristen niet in het voordeel zijn van het brede publiek, omdat het de creativiteit van nieuwe programma’s zou beperken. Alleen Oracle zou dan over die software mogen gaan, schrijft VentureBeat.

Delen van Java in Android

De rechtszaak heeft een lange geschiedenis. Bij de ontwikkeling van Android heeft Google besloten om Java te verwerken in het mobiele besturingssysteem, om ontwikkelaars aan te trekken die bekend waren met de populaire programmeertaal. Daarvoor wilde het bedrijf een licentie van Sun afnemen, maar die onderhandelingen liepen stuk omdat Sun eiste dat alle op Java SE gebaseerde applicaties op meerdere besturingssystemen konden werken.

Google wou echter dat de ontwikkelaars applicaties gingen maken die specifiek voor het mobiele besturingssysteem waren ontwikkeld. Daarom besloot Google zelf de Android-platformsoftware te ontwikkelen, waarbij het wel een deel van de Java-API overnam. Het bedrijf heeft om precies te zijn 11.330 regels code gekopieerd van de Java-API. Dat is 0,4 procent van Java SE.

Valt een API onder fair use?

In 2010, kort nadat Oracle Java-eigenaar Sun Microsystems overnam, klaagde Oracle Google aan voor het overtreden van zijn auteursrecht. Hierna volgde jarenlang gesteggel over de vraag of het wel mogelijk is om auteursrecht te claimen over een API. In de uiteindelijke uitspraak hebben de Amerikaanse juristen besloten dat los van of er al dan niet auteursrecht kan worden geclaimd over een API, het sowieso onder fair use valt. Het gaat om slechts een klein deel van de code en bovendien hebben de daden van Google niet gezorgd voor verlies van omzet bij Oracle. Aangezien Oracle niet in de smartphonemarkt actief is, concurreerde Android niet met Java SE.

Reacties

De uitspraak is voor veel partijen een opluchting. Zou de uitspraak in het voordeel van Oracle uitvallen, hing Google een gigantische schadeclaim van tientallen miljarden dollars boven het hoofd. Ook de Computer & Communications Industry Association is positief. De brancheorganisatie vreesde dat een overwinning van Oracle het lastiger zou maken om elementen van code over te nemen en daarmee interoperabiliteit te bewerkstelligen.

Uiteraard is Oracle zelf teleurgesteld. “Google heeft Java gestolen en heeft dat een decennium lang geprocedeerd zoals alleen een monopolist dat kan”, zegt Dorian Daley van Oracle. “Dit gedrag is precies waarom toezichthouders wereldwijd en binnen de VS de handelspraktijken van Google onder de loep leggen.”

Zes juristen stemden voor de uitspraak, maar twee ertegen. Deze twee juristen vonden het gebruik van de Java-code door Google absoluut niet ‘fair’. Ze wijzen naar Apple en Google, die niet code van derden moesten stelen om mobiele besturingssystemen op te zetten. “Als bedrijven nu vrijuit libraries van code kunnen kopiëren wanneer dat handiger is dan hun eigen code te schrijven, zullen anderen waarschijnlijk aarzelen om de inzet te besteden die Oracle heeft gedaan om intuïtieve, goed georganiseerde libraries te maken die programmeurs aantrekken en kunnen concurreren met Android,” schreef een van de juristen.

