Derde preview .NET 6 maakt MAUI geschikt voor Windows

Microsoft heeft de derde previewversie van .NET 6 uitgebracht. Deze versie maakt het mogelijk om klassieke Windows-applicaties te maken met .NET MAUI.

Alle vernieuwingen in .NET 6 Preview 3 zijn te vinden in een blogpost. De belangrijkste vernieuwing is de introductie van Project Reunion 0.5. Daarmee is het mogelijk om Windows-applicaties te ontwerpen met .NET Multi-platform App UI (MAUI). Dit is een project waarmee ontwikkelaars vanaf een enkele codebase een de UI voor applicaties voor verschillende platforms kunnen opbouwen. Android, iOS en macOS werden al ondersteund, maar klassieke Windows-applicaties nog niet.

Project Reunion 0.5 maakt gebruik van WinUI 3, het UI-framework dat Microsoft heeft bedacht voor de toekomst van Windows. Daarmee lijken de applicaties sterk op UWP-apps, maar ze draaien nog steeds als klassieke desktopapplicaties. Ze werken echter niet meer op Windows 7 en 8, die momenteel nog zo’n 20 procent van de markt beslaan. Een voorbeeldafbeelding ziet een vergelijkbare huisstijl als ook in bijvoorbeeld het instellingenmenu van Windows 10 te vinden is.

Prestatieverbeteringen

Andere verbeteringen in de derde preview zijn een nieuwe manier om in te haken op lifecycle events, een verbeterde Grid-layout en verbeterde toegankelijkheidsopties. Verder zijn er een aantal functies toegevoegd die op laag niveau de prestaties moeten verbeteren.

The Register schrijft ook over prestatieverbeteringen in ASP.NET Core. Deze verbeteringen zijn te danken aan kleinere JavaScript-libraries voor SignalR en Blazor Server. Ook komt er ondersteuning voor .NET Hot Reload, die veranderingen aan de code van webapplicaties kan doorvoeren zonder dat de applicatie herstart hoeft te worden.

De volledige versie van .NET 6.0 staat op de planning voor dit najaar. De belangrijkste verbeteringen zijn dat vanaf dan ook Android, iOS, macOS en Windows ARM64 officieel worden ondersteund. Het bouwen van de interfaces van die applicaties wordt mogelijk gemaakt door integratie met Xamarin Forms.

Tip: Microsoft komt met tweede preview van .NET 6.0