Angular krijgt in versie 12 meer updates richting Ivy

Angular versie 12 is onlangs gepresenteerd. De update moet het ecosysteem rondom dit platform meer naar de Ivy compiler brengen.

Angular is een front-end applicatie-ontwikkelplatform voor webapplicaties. Voor het verbeteren van het ecosysteem is enige tijd gelden de Ivy compiler ontwikkeld. Deze compiler moet voor een aantal belangrijke verbeteringen zorgen. Denk daarbij aan onder meer het versnellen van en het beter maken van de bouwtermijn van applicaties, het maken van een beter bouwomvang, het kunnen introduceren van nieuwe features als onder meer metaprogramming, lazy loading van onderdelen in plaats van modules en een nieuw detectiesysteem voor changes die niet op zone.js is gebaseerd.

Versie 12

De nu geïntroduceerde versie 12 van Angular moet het ontwikkelplatform meer naar deze Ivy compiler berngen. In de update is onder meer een definitief einde gemaakt aan de View Engine-functionaliteit. Huidige libraries die View Engine gebruiken, werken nog steeds met op Ivy gebaseerde applicaties, maar de Angular-specialisten raden ontwikkelaars aan toch naar Ivy over te stappen.

Ook neemt Angular v12 steeds meer afstand van het gebruik van bestaande ‘i18n message ID’s’. Volgens Angular kunnen deze soort message ID’s problemen veroorzaken op basis van whitespace, formatting templates en ICU-expressies. De nieuwe message ID’s zijn veerkrachtiger en intuïtiever, waardoor zij veel meer zaken als onnodige ‘translation invalidation-’ en ‘hervertalings’-kosten tegengaan in bepaald applicaties die incompatibel zijn met ‘vertalingen’.

De nieuwe message ID’s zijn trouwens al vanaf versie 11 van Angular al beschikbaar. Nieuwe projceten worden al automatisch geconfigureerd om deze nieuwe message ID’s te gebruiken. In versie 12 is nu ook tooling toegevoegd voor het migreren van bestaande projecten met bestaande vertalingen.

Toekomst Protractor-testomgeving

Daarnaast is in versie 12 ook gekeken naar de toekomst van de Protractor-functionaliteit. Protractor is de testomgeving voor Angular. De functionaliteit krijgt nog steeds feedback en wordt nog niet aan nieuwe projecten toegevoegd. De functionaliteit helpt ontwikkelaars wel om alternatieve testomgevingen te gebruiken, zoals Cypress, WebdriverIO en TestCafe.

Overige functionaliteit in Angular v12 omvat onder meer ‘nullish coalescing’ in Angular templates, verbeteringen in documentatie en begeleidende video’s, ondersteuning voor inline Sass in het styles field van de @Component decorator, het standaard draaien van ng build in productieomgevingen, het standaard bieden van Ivy Language Service in plaats van opt-in, experimentele ondersteuning voor Webpack 5, ondersteuning voor TypeScript 4.2 en het verwijderen van ondersteuning voor de IE11-browser.

Angular v12 is nu algemeen beschikbaar.

Tip: Dit zijn de favoriete programmeertalen van .NET-developers