We zijn al ruim over de helft van het jaar, maar we kunnen constateren dat 2023 een jaar van economische onzekerheid is – dit zal voorlopig ook zo blijven. Deze onzekerheid heeft ook een grote impact op bedrijven wereldwijd en hun bedrijfsstrategieën. Zo zijn bedrijven een stuk voorzichtiger met investeringen in technologie, bijvoorbeeld bij automatiseringsprojecten. Bedrijven willen steeds vaker eerst de verwachte bedrijfswaarde zo nauwkeurig mogelijk in kaart brengen, voordat zij daadwerkelijk investeren in automatisering.

Voordat de investering in een automatiseringsproject wordt goedgekeurd, wordt er eerst gekeken naar de bedrijfsdoelstellingen die hiermee worden behaald, zoals financiële resultaten. Maar het succesvol implementeren van end-to-end-automatisering én de resultaten hiervan koppelen aan financiële resultaten kan een flinke uitdaging zijn.

Naadloze end-to-end-automatisering vereist geschikte platforms

Volgens het Future Enterprise Resiliency and Spending Survey van IDC 2022 zetten bedrijven automatisering vooral in om operationele kosten te verlagen, efficiëntie te verhogen en de klanttevredenheid te verbeteren. Vooral op het gebied van klantenservice, financiën en in de supply chain is automatisering al erg waardevol. De verwachting is dat automatisering een nóg grotere rol gaat spelen binnen bedrijven.

Bedrijven die automatisering al langere tijd inzetten deden dit vooralsnog met een traditionele aanpak: verschillende leveranciers voor verschillende automatiseringstechnologieën om zo end-to-end-automatisering te implementeren. Deze traditionele aanpak mist echter de verbinding tussen verschillende technologieën, terwijl dit ook een topprioriteit van leveranciers is, blijkt uit het onderzoek van IDC.

Automatiseringsplatforms worden daarom steeds beter in het ondersteunen van verschillende technologieën. Dit doen zij door een neutrale laag toe te voegen die het werk in een proces bevordert, ongeacht welke technologie er gebruikt wordt. Deze laag wordt een “orchestration-laag” genoemd. In een orchestration-omgeving kunnen bedrijven verschillende automatiseringstechnologieën combineren, waardoor automatisering voor meer doeleinden kan worden ingezet. Zo wordt het makkelijker om een naadloze verbinding te creëren tussen de automatiseringstechnologieën van verschillende leveranciers.

Het meten van de bedrijfswaarde van automatisering

Volgens het onderzoek van IDC willen steeds meer organisaties technologie afstemmen op bedrijfswaarde. Het is echter moeilijk om KPI’s te ontwikkelen die de verbeteringen door automatisering koppelen aan financiële resultaten. Process mining en task mining zijn twee methoden om dit aan te pakken. Process mining richt zich namelijk specifiek op de bedrijfsprocessen, terwijl task mining identificeert hoe werknemers het werk in de praktijk uitvoeren binnen een groter bedrijfsproces.

Door event logs van applicaties te verzamelen geeft process mining inzicht in hoe een bedrijfsproces in de praktijk werkt met een analyse van de procesefficiëntie. Task mining brengt vervolgens in kaart hoe handmatig werk wordt uitgevoerd door de taken van werknemers op te nemen. Hiermee wordt een analyse gegenereerd die aangeeft of een taak geschikt is voor automatisering.

Beide technologieën leveren statistieken die kunnen worden ingezet in een businesscase voor automatisering, inclusief aanbevelingen voor verbetering. De KPI’s die hierbij worden opgesteld moeten vervolgens ook worden toegepast bij de uitvoering om ervoor te zorgen dat de geplande investeringen volledig worden gerealiseerd.

Door de vernieuwde automatiseringsplatforms en het gebruik van process mining en task mining kunnen bedrijven automatiseringsresultaten koppelen aan tastbare bedrijfsresultaten. Hiermee is de kans groter dat de start van een nieuw automatiseringsproject wordt goedgekeurd. Daarnaast stelt dit bedrijven in staat om de onderliggende oorzaken van problemen te identificeren, op te lossen en zich zo door onzekere situaties te navigeren.

Dit is een ingezonden bijdrage van Celonis. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.