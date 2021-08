Appian heeft aangekondigd dat het Lana Labs overneemt. Hiermee wil de low code-speler bedrijven meer mogelijkheden bieden voor het optimaliseren van processen.

Met process mining kunnen bedrijfsprocessen geanalyseerd worden. Hierdoor krijgen bedrijven inzicht in die processen en kunnen ze actie ondernemen waar deze nog niet ideaal zijn. Deloitte ontdekte dat 63 procent van de organisaties al is begonnen om process mining toe te passen.

Lana Labs

Lana Labs is een Berlijns bedrijf dat is opgericht in 2016 door Karina Buschsieweke, Rami-Habib Eid-Sabbagh en Thomas Baier. Het bedrijf automatiseert de analyse van herhalende zakelijke workflows. Het is een containergebaseerd platform dat gebruik maakt van Amazon Web Services (AWS) en andere klant-beheerde omgevingen. Het biedt getrainede algoritmes voor datatransformatie en -automatisering.

“Lana groeide snel uit tot een leider in process mining op basis van onze dubbele toewijding aan industriële innovatie en het leveren van klantwaarde”, zegt Dan Wucherpfennig, CEO van Lana Labs. “Dit is hoe Appian zijn leiderschap in de sector heeft opgebouwd en we zijn enthousiast over onze toekomst samen.”

Appian

Appian CEO Matt Calkins denkt dat er een natuurlijke synergie is tussen process mining, procesmodellering en automatisering. Door Lana te combineren met Appian zal “snelle automatisering” van analyse-inzichten voor de backoffice-workflows van organisaties mogelijk worden. “We zijn van mening dat onze overname van Lana betekent dat alleen Appian klanten kennis in acties omzetten, in een uniforme suite.”

Appian is in 1999 opgericht door Michael Beckley, Robert Kramer, Marc Wilson en Matthew Calkins. Het bedrijf is gevestigd in McLean Virginia en is gespecialiseerd in cloud computing.