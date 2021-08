Microsoft presenteert zevende preview van .NET 6

Microsoft heeft onlangs een zevende preview van .NET 6. uitgebracht

De techgigant brengt in de maand november van dit jaar met .NET 6 een nieuwe versie uit van zijn ontwikkelplatform. Deze versie zal gedurende langere tijd worden ondersteund. De huidige versie van .NET, versie 5, wordt slechts tot mei 2022 ondersteund. .NET 6 krijgt een driejarige ondersteuning, gelijk aan een normale levenscyclus, zo geeft Microsoft aan. Ook moet .NET 6.0 nu het legacy .NET Framework en .NET Core vervangen.

API’s

Opvallend is dat in de zevende preview van .NET 6 bepaalde functionaliteit in de uiteindelijke versie niet echt productie zal ondersteunen. In .NET 6 is functionaliteit toegevoegd waarmee API’s als ‘in preview’ kunnen worden weergegeven. In preview 7 blijkt dat deze API’s nu opt-in zijn. Ze gebruiken een zogenoemd EnablePreviewFeatures project property en een referentie naar System.Runtime.Experimental. De functionaliteit krijgt waarschijnlijk ook breaking changes, waardoor ze voor testen en experimenteren kunnen worden gebruikt.

Onder meer heeft dit te maken met de beschikbaarheid van de programmeertaal C#. De API’s die waarschijnlijk niet de productiestatus gaan bereiken, zijn volgens Microsoft alleen bedoeld voor low-level code en algoritmes. De meeste ontwikkelaars zouden deze bijna nooit hoeven te gebruiken. C# krijgt met de komst van .NET 6 ook nog een nieuwe versie, C# 10.0. Preview-thema’s worden waarschijnlijk gereserveerd voor C# 10.1.

Een andere update aan .NET 6.0 die uit de zevende preview valt op te maken, is onder meer dat ZipFile class nu Unix file permissions pakt en respecteert. Dit is volgens Microsoft vooral goed nieuws voor Linux-specialisten.

Naast de updates aan .NET 6.0 heeft Microsoft nog andere updates aangekondigd die interessant zijn voor ontwikkelaars. Dit zijn onder andere updates van Visual Studio 2022 Preview 3, .NET MAUI (Multi-platform App UI) preview 7 –die Xamarin voor cross-platform mobile projecten vervangt – en updates voor ASP.NET Core. Ook Visual Studio 2019 krijgt een update naar versie 16.11.