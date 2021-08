Cisco breidt observability-portfolio uit met overname Epsagon

Cisco wil zijn observability-portfolio uitbreiden met de overname van de Israëlische startup Epsagon. Hiermee krijgt de techgigant technologie in handen waarmee klanten technische problemen in hun applicaties kunnen ontdekken en de onderliggende oorzaak kunnen vaststellen.

Met de overname, waarvan de financiële details niet bekend zijn gemaakt, krijgt Cisco technologie voor het ontdekken van applicatieproblemen in handen die is gebaseerd op zogenoemde ‘distributed tracing’-technologie.

Applicatiecomponenten

Applicaties bestaan vaak uit meerdere componenten. Het aantal componenten neemt toe al naar gelang een applicatie meerdere taken uitvoert. Wanneer er zich een technisch probleem voordoet in een applicatie, zoals een latency spike, moeten beheerders precies uitzoeken waar het probleem zit. Dit is vaak zoeken naar een speld in een hooiberg, aldus Cisco.

Epsagon-platform

Het platform van Epsagon moet dit zoeken naar de root cause van applicatieproblemen vergemakkelijken. Met distributed tracing is het sneller mogelijk diagnostische gegevens te ontdekken. De technologie stuurt een datapakket als een request naar een slecht functionerende applicatie. Zo’n request reist tussen de verschillende onderdelen van de applicatie en voert een checklist uit en verzamelt ook data van ieder component. Met deze data krijgen beheerders vervolgens meer inzicht hoe de afzonderlijke componenten van de applicatie werken en kunnen zij ontdekken welke workload het probleem veroorzaakt.

Daarnaast automatiseert het platform van Epsagon deze distributed tracing. De resultaten worden gevisualiseerd in een diagram dat laat zien welke applicatie-onderdelen de problemen veroorzaken. Dit bespaart beheerders veel handmatig werk van het individueel testen van iedere applicatie.

Ook voor Kubernetes-omgevingen

Het platform doet dit bijvoorbeeld ook voor Kubernetes-omgevingen, wat de interesse van Cisco extra heeft gewekt. Met de technologie van Epsagon kunnen ook problemen in Kubernetes-workloads worden opgespoord. Dit geeft de techgigant nu de mogelijkheid zijn full stack obeservability-mogelijkheden nog verder uit te breiden en nu ook naar Kubernetes-omgevingen uit te breiden. Dit biedt klanten straks ook meer optimalisatie- en meer securitymogelijkheden, zo geeft Cisco aan.

