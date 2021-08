Git 2.33 komt met nieuw merge-proces

Git heeft een update gekregen naar versie 2.33. In deze update is onder meer in preview functionaliteit toegevoegd voor een merge-strategie; merge-ort.

Het open-source gedistribueerde version controlesysteem Git helpt ontwikkelprojecten zo snel en efficiënt mogelijk af te handelen. Updates zijn frequent, zodat versie 2.33 nu al snel volgt op de in maart uitgebrachte versie 2.31 en in juni gelanceerde versie 2.32.

Merge-strategie toegevoegd

In versie 2.33 van Git is nu merge-ort terug te vinden. Een merge-strategie is concreet het mechanisme dat wordt gebruikt voor het combineren van code uit verschillende versies van dezelfde codebase. Voor gedistribueerde version controlesystemen is merging een belangrijke eigenschap. Hiermee wordt voorkomen dat een ’main version’ wordt gesloten wanneer een uitgecheckte kopie wordt bewerkt. Merge-mechanismes werken door de inhoud van een bestand te vergelijken met de inhoud van de voorganger van dat bestand. Hierbij worden veranderde secties geïdentificeerd en vervolgens worden de veranderde secties van een bestand met die van een ander bestand vergeleken.

De toevoeging van met merge-mechanisme aan Git moet de prestaties flink versnellen en verbeteren. Ook zorgt het ervoor dat andere bepaalde juistheidsproblemen worden opgelost. Verder ontstaan er door de nu uitgebrachte functionaliteit minder merge-problemen.

Overige verbeteringen

Naast de introductie van de merge-strategie in Git, biedt versie 2.33 enkele andere nieuwe features. Het gaat onder meer om verbeteringen voor het verzenden van e-mailcommando’s en richtlijnen voor gender-neutrale documentatie.

Versie 2.33 van Git is nu beschikbaar.