AWS introduceert managed in-memory database Amazon MemoryDB for Redis

AWS heeft onlangs zijn beheerde in-memory database Amazon MemoryDB for Redis gelanceerd. Hiermee kunnen applicatieontwikkelaars hun open-source Redis-software voor het versnellen van de import van data in hun workloads beter beheren.

AWS wil het applicatieontwikkelaars makkelijker maken hun applicaties te beheren en vooral de werking ervan te versnellen. Zakelijke applicaties stellen vaak diverse eisen rondom de snelheid van de toegang tot data. Voor het garanderen van snelle toegang tot data, maken bedrijven daarom gebruik van zogenoemde caches. Deze caches kunnen de benodigde data vaak sneller ophalen uit de diverse bronnen dan traditionele databases.

Redis

Voor het beheer van deze specifieke data caches gebruiken bedrijven vaak de open-source software Redis. Deze software, eigenlijk een cache, wordt vaak in combinatie met een traditionele database gebruikt. De meeste informatie komt uit deze database en zorgt ervoor dat de stroom aan data blijft doorgaan, ook in geval van uitval van systemen. De Redis-tool zorgt ervoor dat de (Redis) cache constant met de database wordt gesynchroniseerd. Op deze manier worden alleen de bestanden die de applicatie het snelst nodig heeft in de cache opgeslagen en wanneer nodig, snel kunnen worden geleverd.

Functionaliteit Amazon MemoryDB for Redis

De nieuwe dienst moet het gebruik van Redis makkelijker maken. Vooral doordat de beheerde dienst helpt bij het elimineren van custom code voor de setup. Met de in-memory-dienst hoeven geen aparte database- en cache-omgevingen meer te worden gebruikt. De dienst combineert alle tools in een enkele omgeving. Hierdoor hoeven bedrijven maar één datamanagement-systeem in plaats van twee te beheren. Bedrijven beschikken daardoor over een complete in-memory database, zonder zich zorgen te hoeven maken over het beheren van een aparte cache, database en de onderliggende infrastructuur.

Concreet geeft Amazon MemoryDB for Redis met hoge snelheid de mogelijkheid records op te halen. Dit door deze records in RAM-geheugen op te slaan in plaats van op een storagetoepassing. Hierdoor verdwijnt de tijd, hoe klein ook, die een database nodig heeft om een record van een storagetoepassing op te halen. Dit maakt het mogelijk sneller berekeningen te maken.

Ook is de beheerde dienst compatibel met Redis. Bedrijven kunnen nu makkelijker en sneller bestaande applicaties die Redis gebruiken naar Amazon MemoryDB for Redis verplaatsen zonder grote aanpassingen in de code.

Amazon MemoryDB for Redis is nu beschikbaar.