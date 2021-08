De nieuwe Windows 11 Insider Preview Build is uit, voor Dev en Beta: 22000.168.

Microsoft heeft de nieuwste Windows 11 Insider Preview Build uitgebracht: 22000.168, is uitsluitend voor Dev- en Beta Channel. Eigenlijk zijn er maar twee wijzigingen: het aantal talen voor de chatfunctie van Microsoft Teams is uitgebreid en een nieuwe Widget is geïntroduceerd.

De chatfunctie van Microsoft Teams ondersteunt nu veel meer talen, waaronder ook Nederlands. Verder introduceert de update de nieuwe Microsoft 365 Widget. Deze “brengt relevante documenten, nieuws en opnames van vergaderingen onder de aandacht van zakelijke gebruikers,” zegt het bedrijf. Deze widget is alleen beschikbaar als de gebruiker is ingelogd met een AAD-account op een pc met Windows 11. De widget “helpt gebruikers om op de hoogte te blijven van hun werk en om gemakkelijk de informatie te vinden die ze nodig hebben.” De aanvulling is te activeren door in het menu widgets op “Widgets toevoegen” te klikken en dan de Microsoft 365 Widget te selecteren.

De update levert ook een aantal fixes, voor de functies Search / Zoeken, Settings / Instellingen, Widgets en Chat, en een lijst issues waar het bedrijf momenteel aan werkt.

Ook de Microsoft Store heeft een update gekregen, versie 22108.1401.9.0, maar nog alleen voor Windows Insiders in het Dev Channel. De wijzigingen zijn een volledige herziening van de Library UI en een iets anders werkende Spotlightfunctie voor Promoted Products. Als deze geen problemen opleveren hoopt Microsoft ze spoedig ook voor het Beta Channel ter beschikking te stellen.

Microsoft herinnert gebruikers er verder nog aan om over te stappen van het Dev naar het Beta Channel, als men een stabiele ontwikkelomgeving wil.