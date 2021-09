SUSE lanceert Rancher 2.6 voor beter Kubernetes-beheer

SUSE heeft onlangs de eerste eigen versie, versie 2.6, van Rancher algemeen beschikbaar gemaakt. Het Kubernetes-beheerplatform is het belangrijkste product van het vorig jaar overgenomen Rancher Labs. In deze laatste versie is nu onder meer veel meer functionaliteit voor het ondersteunen van multicloudomgevingen toegevoegd.

Met de definitieve lancering van versie 2.6 van Rancher, die eerder dit jaar al eerder werd aangekondigd, breidt SUSE de functionaliteit van het Kubernetes-beheerplatform flink uit. Het beheerplatform heeft onder meer een nieuwe interface gekregen voor de eindgebruikers, full lifecyclebeheer voor gehoste Kubernetes clusters in onder meer Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS), Google Kubernetes Engine (GKE) en ook bestaande Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)-mogelijkheden. Ook zijn diverse eigenschappen voor een betere security, risicobeheer en compliance toegevoegd.

Multicloudomgevingen

In Rancher v2.6 is daarnaast veel aandacht voor integratie met diverse multicloudomgevingen, vooral als er meerdere naast elkaar worden gebruikt. Met SUSE Rancher v2.6 kunnen deze eenvoudiger worden beheerd en beveiligd. Onder andere is het dus mogelijk bestaande gehoste clusters in diverse cloudomgevingen te beheren en te importeren. Ook voor hybrid cloudoplossingen biedt de nu uitgerolde versie van Rancher meer mogelijkheden die Kubernetes overal moet laten draaien en tot maar liefst 1 miljoen Kubernetes-clusters ondersteunt.

Integratie met eigen producten

SUSE Rancher v2.6 integreert ook steeds meer met andere oplossingen van de open source-gigant. Denk daarbij aan verdere integratie met SUSE Linux Enterprise Base Container Images (SLE BCI). Hieronder vallen ook SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP3, SLES 15 SP2 en SLES 12 SP5.

De eerst beschikbare images, SLES 15 SP3, moet het voor ontwikkelaars makkelijker maken om code te schrijven voor containeromgevingen. De image biedt onder meer een subset van applicatie- en ontwikkelpakketten in containers. Deze tools moet helpen geautomatiseerde CI-systemen te ontwikkelen. Ook helpt de SLE BCI-omgeving hen zich te richten op een specifiek programmeertaalecosysteem. Dit om het ontwikkelen van software te versnellen en meer mogelijkheden te bieden voor test- en uitrolmogelijkheden.

Verder biedt SUSE Rancher v2.6 nog een betere traceerbaarheid van audit logs voor het verbeteren van de compliance van audits. Ook is een GitOps preview ingebakken voor het opzetten van Cluster API’s. Hiermee wordt het voor beheerders makkelijker om eigen templates te bouwen om risico’s door eindgebruikersfouten te verminderen en uitrol te standaardiseren.