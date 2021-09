TIBCO breidt integratieportfolio Connect uit met nieuwe clouddiensten

TIBCO Software heeft zijn Connect-portfolio van integratiediensten uitgebreid met nieuwe oplossingen. Hiermee krijgen klanten meer inzicht in hun data en kunnen daarmee betere beslissingen nemen.

TIBCO stelt met zijn Connect-platform bedrijven in staat om met behulp van inzichten in hun verschillende data betere zakelijke beslissingen te nemen. Met deze inzichten kunnen zij voorspellingen maken die de basis voor deze beslissingen moeten vormen.

Met de update van het platform voegt de leverancier meer diensten toe die integraties, API-beheer en messaging moeten verbeteren. Op deze manier kunnen klanten dan iedere applicatie, databron en device samenstellen en met elkaar verbinden. Dit moet uiteindelijk betere inzichten opleveren.

Drie nieuwe diensten

Hiervoor zijn nu een aantal nieuwe diensten geïntroduceerd. De dienst TIBCO Cloud Integration biedt onder meer automatiseringsfunctionaliteit waarmee klanten belangrijke processen kunnen automatiseren en stroomlijnen. Denk daarbij aan workflows als onboarding, lead generation en het verwerken van claims. Ook kunnen hiermee geautomatiseerde processen op basis van no-code worden ontwikkeld, zijn voorgebouwde templates te gebruiken en is een simpele interface te gebruiken.

De komst van TIBCO Cloud API Management helpt klanten met full lifecycle API-beheer. De dienst bouwt voort op de bestaande dienst TIBCO Cloud Mashery en biedt onder andere integratiefunctionaliteit, data analytics, procesautomatisering en messaging. Deze capaciteiten moeten onder meer de ontwikkelpipeline verbeteren en ook een nieuwe visuele editor voor het ontwerpen en testen van API’s brengen.

Daarnaast introduceert TIBCO nu TIBCO Cloud Messaging. Deze dienst is een uitbreiding van de TIBCO Enterprise Message Service X die cloud-native storage-opties met behulp van open-source technologie volledig in de cloud kunnen worden beheerd. Denk hierbij aan de ondersteuning van open-source-oplossingen als Apache Pulsar en Apache Kafka. Met de komst van de nieuwe dienst is dit ook mogelijk voor JMS. Ook faciliteert de dienst het makkelijker migreren van on-premises naar clousgebaseerde omgevingen voor klanten, zonder dat zij daarvoor lift-and-shift hoeven uit te voeren.

Nieuwe centrale beheeromgeving

Verder introduceert TIBCO nog een nieuwe user-experience, door alle mogelijkheden van TIBCO Cloud in een enkele beheerinterface onder te brengen. Met deze beheeromgeving zijn eindgebruikers in staat om persoonlijke inzichten te maken, notificaties te ontvangen en te versturen, rapporten en widgets aan te maken en allerlei andere persoonlijke overzichten te maken. Hiermee kunnen zij dan alle applicaties en diensten in de gaten houden die belangrijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken.

