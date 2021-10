PostgreSQL verbetert functionaliteit in versie 14

De open-source database PostgreSQL heeft met de release van versie 14 nieuwe functionaliteit toegevoegd. Vooral zware en gedistribueerde workloads moeten hiervan gaan profiteren.

Volgens de ontwikkelaars van PostgreSQL brengt de release 14 van de open-source database een groot aantal nieuwe features. Ongeveer 220 van de fucties richten zich op het verbeteren van de prestaties van de open-source database, voor het beter uitrollen van data-intensieve applicaties en workloads. Vooral als het daarbij gaat om high-performance en gedistribueerde data-workloads.

High-performance workloads

Voor high-performance workloads zorgt PostgreSQL 14 er nu onder meer voor dat de dataverwerking sneller verloopt, vooral voor workloads die meerdere connecties gebruiken. Ook is voor deze soort workloads het beheer van zogenoemde B-tree indexes verbeterd. Zo is de ‘index bloat’ voor tabellen met vaak opgevraagde indexes gereduceerd.

Daarnaast is het nu mogelijk queries te laten ‘transporteren’ naar een database. Dit kan volgens de ontwikkelaars van de open-source database de prestaties verbeteren voor workloads die gebruikmaken van verbindingen met een hoge latency. Denk hierbij vooral aan workloads met kleine write-operaties. De nu doorgevoerde pipeline-aanpassing zit in de client, zodat klanten met iedere moderne PostgreSQL-database en een v14-client of een client driver deze functionaliteit kunnen gebruiken.

Ondersteuning gedistribueerde workloads

Voor gedistribueerde workloads of gedistribueerde PostgreSQL-databases biedt release 14 ook nieuwe mogelijkheden. Denk daarbij aan het gebruik van logische replicatie streamen van aan de gang zijnde transacties naar abonnees. Vooral als het daarbij gaat om zeer grote transacties. Ook voegt versie 14 van PostgreSQL andere functionaliteitsverbeteringen toe aan het logische decodeersysteem voor logische replicatie.

Andere toegevoegde functionaliteit voor gedistribueerde workloads, zijn onder meer de komst van foreign data wrappers, bulk insert op foreign tabellen en import van tabel-partities met verschillende commando’s, zoals de IMPORT FOREIGN SCHEMA directive.

Overige functionaliteit

Naast de functionaliteit voor zware data-workloads en gedistribueerde workloads, beschikt release 14 van de PostgreSQL-database verder over nieuwe functionaliteit voor de ondersteuning van JSON-data. Het is nu mogelijk toegang te krijgen tot JSON-data met behulp van zogenoemde subscripts.

Andere nieuwe functionaliteit in de open-source database is de ondersteuning voor niet-aangrenzende data ranges. Versie 14 ondersteunt hiervoor nu multirange datatypes en andere datatypes die kunnen worden ingezet voor het ondersteunen voor meerdere data ranges.