GitLab introduceert Kubernetes-operator voor Red Hat OpenShift

GitLab breidt zijn ondersteuning voor Kubernetes uit met de introductie van de GitLab Operator. Hiermee kunnen productie-instances van GitLab op Kubernetes-(orkestratie)platforms worden gehost, waaronder Red Hat Openshift.

De leverancier van het DevOps lifecyle-platform GitLab maakt het met de nu uitgebrachte GitLab Operator-oplossing ontwikkelaars makkelijker ook in Kubernetes-omgevingen -de huidige norm voor containerorkestratie- het platform te gebruiken. Met het DevOps-platform kunnen ontwikkelaars hun softwareontwikkelworkfklows beheren en beveiligen.

Uitbreiding ondersteuning Red Hat Openshift

GitLab Operator, waarvan eerder dit jaar al een bètaversie in GitLab 13.11 werd meegestuurd, maakt het ontwikkelaars mogelijk zowel van Kubernetes als van de mogelijkheden van het GitLab DevOps-platform te profiteren. In het bijzonder moet deze tool het gebruik van het DevOps-platform op Red Hat Openshift clusters bevorderen. Dit was tot nu toe moeilijk uitvoerbaar met de door GitLab gebruikte ondersteuning voor het containerorkestratieplatform Kubernetes.

Daarnaast zorgt de tool ervoor dat GitLab-functionaliteit overal en altijd kan worden gebruikt voor die locaties waar klanten hun meeste applicaties hebben draaien. Niet alleen bare metal-, virtuele- of door Kubernetes beheerde containeromgevingen, maar ook mobiele, edge- en IoT-omgevingen.

Functionaliteit GitLab Operator

Concreet houdt GitLab Operator continu de op Kubernetes (Red Hat OpenShift) draaiende GitLab-instances in de gaten en voert daarvoor updates door. Ook zorgt de tool dat werkzaamheden als het upgraden van componenten en automatisch schalen worden geautomatiseerd. Hiervoor worden onder meer de mogelijkheden voor de onderliggende Helm charts uitgebreid met diverse cloud-native functionaliteit. Beheerders kunnen zo makkelijker de installatie uitvoeren en de kosten van het GitLab serverbeheer omlaag brengen.