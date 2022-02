Europese Unie start ontwikkeling van Web3-technologie

Gaia-X, een initiatief van Europese overheden, start een samenwerking met Vereign en DAASI International om ‘Self-sovereign Identity’-technologie (SSI) te ontwikkelen. Gebruikers van SSI-technologie ontvangen een ‘wallet’ waarin hun persoonsgegevens worden opgeslagen. Elke verwerking van persoonsgegevens wordt in een blockchain geregistreerd.

Het concept lijkt opvallend veel op Web3. Gavin Wood, medeoprichter van Ethereum, gebruikte de term voor het eerst in 2014. Web3 is een visie van de toekomst van het internet: blockchaintechnologie en decentrale gegevens staan centraal. Dat is precies waar Gaia-X, Vereign en DAASI International mee aan de slag gaan.

Gaia-X werd in 2018 opgericht door de Franse overheid, Duitse overheid en meerdere grote technologiebedrijven, waaronder Siemens, SAP en Atos. Het doel van Gaia-X is om technologie te ontwikkelen die de Europese Unie minder afhankelijk maakt van Amerikaanse organisaties.

Om dat doel te bereiken nodigt Gaia-X ontwikkelaars uit om projecten te realiseren. Vandaag werd bekend dat open source-ontwikkelaars Vereign en DAASI International zijn uitgenodigd om ‘Self-sovereign Identity’-technologie te ontwikkelen.

Europese blockchains

Vereign laat weten dat de partners met drie open source projecten aan de slag gaan. SSI staat voor elk project centraal. Gebruikers van de uiteindelijke technologieën ontvangen een ‘wallet’ waarin al hun persoonsgegevens worden opgeslagen. Zij bepalen wat er met de wallet gebeurt. Keurt een gebruiker de verwerking van persoonsgegevens goed, dan wordt elke stap van de verwerking in een blockchain opgeslagen.

Dit maakt het onmogelijk om persoonsgegevens achter de schermen te verwerken. De stappen van een dienst zijn in een openbaar register — de blockchain — terug te vinden.

Vereign, DAASI International en Gaia-X overleggen momenteel hoe de projecten eruit moeten gaan zien. Volgens de organisaties wordt de eerste code voor het einde van februari 2022 geschreven. Het team wil de broncode van elk project binnen zes maanden afronden. Het resultaat wordt via GitLab gepubliceerd.

