Google-CEO over Web3: ‘we willen het zo goed mogelijk ondersteunen’

Google waagt zich in de komende tijd aan het ongerepte terrein van non-fungible tokens, cryptocurrency en Web3.

CEO Sundar Pichai werd tijdens een investeerdersmeeting gevraagd naar de visie van Google op Web3. “Is er innovatie, dan word ik enthousiast. Ik denk dat we (Google, red.) de technologie zo goed mogelijk moeten willen ondersteunen.”

De term Web3 werd voor het eerst gebruikt door Gavin Wood, medeoprichter van Ethereum. In de afgelopen jaren is het begrip een eigen leven gaan leiden. Hebben we het over Web3, dan hebben we het over een visie van hoe het internet er in de toekomst uit moet gaan zien. De precieze betekenis verschilt, maar blockchains en het verdienen van ‘digital assets’ — cryptocurrency en non-fungible tokens — staan centraal.

Meta over Web3

Volgens de meest gepassioneerde voorstanders van Web3 gaat het concept de platformen van grote spelers als Google, Meta en Microsoft vervangen of veranderen. Meta neemt het concept serieus. Andrew Bosworth, CTO van Meta, liet eind 2021 weten dat blockchains “in het komende decennium een enorme impact op de industrie zullen hebben. Ik verwacht dat het onze tijd waard is om met Web3-ondernemers samen te werken.”

Google volgt

Google bleef, in tegenstelling tot Meta, langdurig stil. Dat veranderde tijdens een recente meeting met investeerdeers. “De blockchain is een interessante, krachtige technologie met een breed aantal toepassingen”, stelt CEO Sundar Pichai.

Web3 staat overduidelijk op de kaart bij big tech. Er is een goede kans dat blockchains – en zelfs NFT’s – in de diensten van ’s werelds grootste technologiebedrijven verschijnen.