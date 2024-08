Google Gemini geeft gepersonaliseerde hulp

Google geeft Gemini-gebruikers de mogelijkheid zelf AI-experten aan te maken die gepersonaliseerde hulp kunnen bieden. Daarnaast onderneemt het bedrijf een nieuwe poging met de AI-afbeeldinggenerator, waar ondersteuning eerder voor werd gestopt doordat de afbeeldingen historisch gezien vaak niet correct waren.

Gemini-gebruikers kunnen via de nieuwe functie ‘Gems’ een gepersonaliseerde AI-expert maken. Het is vrij te kiezen in welk onderwerp de expert zich specialiseert. Bijvoorbeeld als hulp bij het programmeren of bij het verder uitstippelen van je carrière als jobcoach. Google heeft alvast zelf vijf AI-experten gemaakt om gebruikers op weg te zetten. Er is een expert voor volgende domeinen beschikbaar: leercoach, brainstormer, jobcoach, editor en programmeur.

Gems wordt de komende dagen op desktop en de mobiele app uitgerold voor gebruikers van Gemini Advanced, Gemini Business en Gemini Enterprise. De functie komt beschikbaar in meer dan 150 landen en in de meeste talen.

Imagen 3

Het AI-model krijgt daarnaast een nieuwe versie van de afbeeldinggenerator. Google brengt daarvoor de derde versie uit van Imagen. Volgens Google zijn de prestaties van de AI-tool enorm verbeterd. “Imagen 3 zet een nieuwe standaard voor afbeeldingskwaliteit en genereert afbeeldingen op basis van slechts een paar woorden. Gebruikers kunnen Gemini zelfs vragen om afbeeldingen in verschillende stijlen te maken, zoals fotorealistische landschappen, olieverfschilderijen met textuur of eigenzinnige claymation-scènes.” De tool laat het ook toe om tekst in afbeeldingen te verwerken.

Het genereren van personen zegt Google in de komende dagen nog toe te voegen. Dat zal het spannendste zijn voor het bedrijf, aangezien bij de vorige generatie deze functie offline moest worden gehaald nadat gebruikers ondervonden dat de afbeeldingen historisch gezien niet klopte. Het model was namelijk niet in staat blanke historische figuren te genereren, waardoor bijvoorbeeld afbeeldingen van Pausen niet accuraat waren.

