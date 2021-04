Versie 16 van Node.js is beschikbaar

De OpenJS Foundation heeft Node.js 16 beschikbaar gemaakt. De nieuwe versie is voorzien van een update van de V8 JavaScript-engine, betere ondersteuning voor Apple Silicon en nieuwe api’s.

De belangrijkste vernieuwing in Node.jse 16 is dat de V8 JavaScript-engine is geüpdatet naar versie 9.0. In Node.js 15 was dit nog versie 8.6. Deze vernieuwde engine brengt ECMAScript RegExp Match Indices met zich mee. Hiermee is het mogelijk om een index aan het begin en het einde van een gecapturede string toe te voegen.

Timer Promises API

Een andere vernieuwing is dat de Timers Promises API gepromoveerd is van een experimentele naar een stabiele status. Het gaat om een set timer-functies die Promise-objecten teruggeven. Hierdoor is het niet meer nodig om util.promisify() te gebruiken. Verder is er een experimentele implementatie van de Web Crypto API toegevoegd, net als npm 7, versie 8 van de Node-api, een stabiele implementatie van zowel de AbortController als Source Maps v3, en zijn atob en btoa geïmplementeerd voor betere compatibiliteit met legacy webplatform-api’s.

Apple Silicon

Node.js 16 komt ook met bestaande binary’s voor Apple Silicon. Het bedrijf komt met aparte tar-bestanden voor de Intel- en ARM-versies. De macOS-installer in .pkg-vorm bevat echter ondersteuning voor allebei de architecturen. Voor Linux-gebruikers is het goed om te weten dat voor Node.js 16 minimaal versie 8.3 van de GNU Code Compiler nodig is.

Verouderde onderdelen

Met een nieuwe versie worden ook wat verouderde onderdelen van Node.js afgestoten. Om te controleren of bestaande software problemen ondervindt van de update, maakt het Node.js-project gebruik van een tool genaamd Canary in the Goldmine (CITGM). Deze tool is te vinden op GitHub.

JavaScript-runtime buiten webbrowsers

Node.js is een opensource-runtime waarmee het mogelijk is om JavaScript uit te voeren buiten webbrowsers. Het wordt voornamelijk gebruikt voor commandline-tools en server-side scripting. De ontwikkelaars van het project brengen elk halfjaar een nieuwe versie-update uit, als komen kleinere updates regelmatiger voor.

Tip: Nieuwe versie Node.js biedt extra diagnostische functies