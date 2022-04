Salesforce integreert zijn CRM-portfolio meer met de tooling van het overgenomen Slack, Tableau en Mulesoft. Dat maakt de CRM-gigant bekend tijdens zijn TrailblazerDX 2022-evenement.

Voor Slack heeft Salesforce tijdens het event een groot aantal nieuwe integraties gepresenteerd. De collaboration tool is al vergaand in de CRM-omgeving geïntegreerd met Integration for Slack. Deze tool laat ontwikkelaars direct applicaties in de collaboration-tool ontwikkelen, kanalen in Slack aanmaken en accountupdates naar teams sturen. Ook zorgt de integratietool voor het bouwen van begeleide automatiseringsroutines met ontwikkeltools van Salesforce. Deze kunnen vervolgens weer binnen Slack worden gebruikt.

Als toevoeging hierop kunnen ontwikkelaars nu voor de object-georiënteerde Apex-programmeertaal een SDK voor Slack krijgen, waardoor ze Apex-code kunnen schrijven en automatisch calls genereren naar het gebruikersframework Block kit van Slack. Hiermee kunnen ontwikkelaars vervolgens records uit Salesforce halen, herbruikbare views aanmaken en events tussen beide platforms routeren. Zonder dat zij daarvoor andere software nodig hebben. Concreet kunnen Salesforce-ontwikkelaars nu hun bestaande tooling gebruiken voor het maken van apps in Slack.

Ook introduceert de CRM-gigant binnen zijn markplaats een aantal bètaversies van verschillende applicaties voor Slack en integreert meer zijn oplossingen Sales Cloud, Service Cloud en Marketing Cloud met het collaborationplatform.

Nieuwe functionaliteit Tableau

Daarnaast integreert Salesforce zijn eigen platform meer met de functionaliteit van Tableau. De nieuwe functionaliteit maakt een nieuwe versie van Web connector mogelijk. Hierdoor ontstaat een enkele toolkit voor het bouwen van connectors naar andere data uit webapplicaties. Met het inbouwen van API v3 krijgen gebruikers meer mogelijkheden voor het inbouwen en integreren van de analytics van de datavisualisatie-oplossing in andere applicaties met web-onderdelen. Hiervoor zijn volgens Tableau meer dan 100 verschillende connectors beschikbaar.

Ook zorgt ingebouwde Web Authoring ervoor dat de authoring toolset van Tableau nu in iedere applicatie kan worden ingebouwd. Gebruikers kunnen hierdoor datavisualisaties vanuit iedere applicatie of webgebaseerde portal bewerken. Met de komst van Connected Apps for Seamless Authentication krijgt Tableau een nieuw authenticatie-framework voor het toevoegen van single-sign-on voor databescherming voor applicaties die Tableau-gegevens integreren.

Met de introductie van Tableau Actions with Salesforce Flow is het mogelijk dat iedere gebruiker direct vanuit een Tableau dashboard workflows kan starten in Salesforce Flow.

Meer beheermogelijkheden voor Mulesoft

Voor Mulesoft zijn nu meer mogelijkheden gekomen voor het beheren van API’s. De dochteronderneming introduceert onder meer Anypoint Code Builder. Dit is een geïntegreerde ontwikkelomgeving voor het maken van API’s en integraties met een interface op basis van Visual Studio Code van Microsoft. Hierdoor kunnen ontwikkelaars, met behulp van ingebouwde aanbevelingen, sneller API’s en integraties ontwerpen en een bibliotheek van bouwstenen voor algemene API- en integratiepatronen gebruiken.

Ook maakt Mulesoft het nu met algemene API-beheerfunctionaliteit mogelijk API’s overal vanuit een enkele locatie te beheren. Hiervoor wordt onder andere Anypoint Flex Gateway voor security en prestaties ingezet. Anypoint API Governance zorgt er hierbij voor dat alles voldoet aan de juiste policies en regelgeving.

Salesforce zelf maakte nog bekend dat het Salesforce Flow heeft verbeterd. Deze oplossing voor het automatiseren van workflows integreert bijvoorbeeld nu low-code tooling met Slack. Daarnaast kunnen workflows nu direct vanuit een Tableau-dasboard worden gelanceerd. Verder krijgt Salesforce Flow nieuwe functies voor het integreren van data uit andere bronnen en het incorporeren van RPA-technologie van Mulesoft.

Tip: Salesforce boekt megaomzet in 2021