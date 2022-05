IBM i 7.5 bevat een integrated development environment (IDE) die in browsers draait.

IBM i is een besturingssystemen voor IBM Power Systems, een aanbod van krachtige (virtuele) servers. Onlangs maakte IBM de nieuwste versie van het besturingssysteem bekend, IBM i 7.5. De release is vanaf 10 mei beschikbaar. Onder de updates vind je een nieuwe IDE voor het moderniseren van IBM i apps.

De IDE is onderdeel van ‘Modernization Engine for Lifecycle Integration’, een nieuw project. “De naam is lang, net zoals heel veel andere producten van IBM”, vertelt Steve Sibley, Vice President van IBM Power. “Vandaar staat het project intern als ‘Merlin’ bekend. Het is een wizard.”

IBM i Merlin

Werk je in de IT, dan ben je waarschijnlijk bekend met de functie van een wizard. Wizards maken processen makkelijk. Installaties zijn het bekendste voorbeeld, maar development kan evengoed. De eerste versie van IBM i Merlin bevat een toolset voor softwareontwikkeling. Op de lange termijn hoopt IBM de toolset uit te breiden naar een scala aan processen.

“De eerste release focust op development”, bevestigt Sibley. “Vandaar bevat Merlin een IDE en meerdere installatiewizards om te helpen bij het opzetten of integreren van DevOps-omgevingen. Applicaties zijn gemakkelijk te publiceren.”

Merlin is volledig beschikbaar in browsers. IBM draait de oplossing in OpenShift-containers. De containers zijn geconfigureerd om toegang te bieden op browsers. De oplossing is dan ook op de meeste devices beschikbaar.

Verdere details zijn op dit moment schaars. Vanaf donderdag 5 mei zijn er drie webcasts over IBM i Merlin beschikbaar. De webcasts gaan dieper in op de release in. Zoals eerdergenoemd is IBM i Merlin een onderdeel van IBM i 7.5. De nieuwe versie van het besturingssysteem verschijnt op 10 mei.

