Versie 5.18 van de Linux-kernel is nu officieel uitgebracht. De definitieve release heeft na acht release candidates geen opmerkelijke updates gekregen. Inmiddels zijn de voorbereidingen op de opvolger, versie 5.19, begonnen.

Volgens Linux-goeroe Linus Torvalds heeft de definitieve release van versie 5.18 van de open-source kernel, na acht release candidates, geen opmerkelijke veranderingen of updates ondergaan. Ook is het ontwikkelproces zonder problemen verlopen. Volgens hem moeten ontwikkelaars deze versie van de Linux-kernel gewoon maar eens gaan draaien.

Functionaliteit in v5.18

Versie 5.18 komt met functionaliteit als software gedefinieerde code voor processors, voor het verifiëren van versleutelde ondertekende licenties. Deze functionaliteit richt zich speciaal op het in werking stellen van bepaalde -nu nog ‘slapende’– features in Intel-processors.

Andere functionaliteit in de nieuwe versie van de Linux-kernel betreft een Host System Management Port driver voor specifiek AMD EPYC-processors. Deze feature moet de prestaties van op deze processors gebaseerde servers verbeteren, onder meer voor rollen als ‘nested virtualisatie’. De 5.18-kernel biedt ook meer ondersteuning voor virtueel geheugen voor op RISC-V gebaseerde chipsets en ondersteuning voor de Tesla-schip voor autonoom rijden.

Daarnaast lost de definitieve release van de Linux-kernel een probleem van onnodig hoog CPU-gebruik voor het Ceph file system op. Ook is er ondersteuning voor de graphics hardware van Intel en de Raspberry Pi Zero 2 W.

Ontwikkeling van v5.19

Nu versie 5.18 van de Linux-kernel definitief is, start de ontwikkeling van opvolger v5.19. Het ontwikkelproces van een nieuwe release van de Linux-kernel tot een definitieve versie duurt gemiddeld tussen de negen en tien weken.

In deze versie wordt verwacht dat de kernel meer ondersteuning gaat leveren voor nieuwe processors, verbeteringen voor de ondersteuning van Apple M1-chips en Intel Alder Lake-processors en Intel multicore CPU’s op Linux laten draaien. Verder wordt in de 5.19-versie ook meer ondersteuning voor 32-bit op RISC-V gebaseerde processors op 64-bit hardware verwacht.

Of daarna een versie 5.20 of de eerste 6.0-versie komt van de Linux-kernel, is onbekend.

Tip: Linux 5.17 is live: meer support voor RISC-V, AMD en Intel