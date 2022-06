Securitystartup Jit verzekert 36 miljoen euro in zijn eerste investeringsronde. De software van het bedrijf analyseert de code van applicaties en draait een duidelijk stappenplan met securityverbeteringen uit.

Sommige securitybedrijven zijn van mening dat cybersecurity bij het ontwikkelingsproces van applicaties ingebakken moet zijn. Het maakt niet of je het daarmee eens bent, want de harde realiteit is dat de industrie met een arbeidstekort worstelt. Developers moeten wel bijdragen aan security, want securityprofessionals zijn schaars. Organisaties hebben moeite met vinden van geschikte kandidaten. Door waterdichte applicaties te bouwen kunnen developers de werkdruk van securityprofessionals verminderen. Vandaar proberen steeds meer DevOps tools daarbij te ondersteunen.

Jit is een voorbeeld. Het bedrijf werd in 2021 opgericht. De verwachtingen zijn hoog, zo blijkt uit de meest recente investeringsronde. Jit verzekerde een startkapitaal van 36 miljoen euro. Het bedrijf lanceerde tegelijkertijd een gratis betaversie van zijn product. De software begint met een analyse van een applicatie, infrastructuur, runtimes en pipeline. Vervolgens draait de software een automatisch stappenplan uit voor het verbeteren van de security van de volledige stack. De stappen worden in programmeertaal beschreven. Dit betekent dat developers het securityadvies direct kunnen verwerken.

De tijd zal leren of Jit aan de verwachtingen van investeerders voldoet. Het bedrijf bevindt zich in de allereerste fase. Naast een gratis betaversie is er nog geen commercieel product beschikbaar.

Minimum Viable Security

De software van Jit is gebaseerd op Minimum Viable Security (MVS), een nieuw gedachtegoed in de securityindustrie. MVS is afgeleid van Minimum Viable Product (MVP), een term voor softwareproducten die net genoeg vlees op de botten hebben om op de markt getest te kunnen worden. MVS brengt net genoeg security aan om een veilige applicatie op te leveren. MVS focust op laaghangend fruit: snelle aanpassingen die relatief veel bereiken. Het is niet de veiligste aanpak, maar wel een efficiënte.

