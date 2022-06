HashiCorp introduceert Drift Detection, een nieuwe functie voor Terraform Cloud. Drift Detection herkent de wijzigingen van een cloudinfrastructuur, waardoor nieuwe aanpassingen geen misconfiguraties en storingen opleveren.

HashiCorp ontwikkelt oplossingen voor infrastructuurbeheer, container development en cloud security. Terraform Cloud is een belangrijk onderdeel van het aanbod. Terraform Cloud maakt het mogelijk om de hardware en clouds van verschillende leveranciers op dezelfde manier te beheren. In plaats van meerdere interfaces gebruik je een enkele programmeertaal, ook wel bekend als infrastructure-as-code.

Een van de grootste voordelen is schaalbaarheid. Veranderen de leveranciers waarmee een organisatie werkt, dan hoeft de beheermethode niet of nauwelijks aangepast te worden. Workloads zijn op dezelfde manier uit te rollen. Het expertise van medewerkers gaat nooit verloren. Wat dat betreft is Terraform Cloud een tussenpersoon. Een beheerder geeft aan wat er met een workload moet gebeuren, waarna Terraform Cloud de opdracht vertaalt en doorgeeft aan een systeem.

De oplossing werkt goed, maar niets is perfect. Soms heeft Terraform Cloud een verouderd beeld van de infrastructuur. Nieuwe workflows en aanpassing worden niet altijd geregistreerd. Stel dat een beheerder de opdracht geeft om een workload op een server uit te rollen. Twee seconden later probeert een tweede beheerder een andere workload op dezelfde locatie uit te rollen. De tweede beheerder is zich niet van de eerste aanpassing bewust. Een week later crashen beide applicaties. Een nieuwe functie in Terraform Cloud lost het probleem op.

Drift Detection

Drift Detection zorgt ervoor dat Terraform Cloud altijd op de hoogte is van de meest recente infrastructuurwijzigingen. De oplossing controleert of zijn beeld van een infrastructuur overeen komt met de daadwerkelijke infrastructuur. Dat is niet altijd vanzelfsprekend, want sommige omgevingen worden zowel door Terraform als andere oplossingen beheerd. Herkent de oplossing een wijziging, dan worden de relevante medewerkers op de hoogte gebracht, wat misconfiguraties en crashes voorkomt.

Naast Drift Detection bevat Terraform Cloud een nieuw framework voor het testen van code. Opdrachten worden automatisch op fouten en slordigheden gecontroleerd. Tot slot maken twaalf nieuwe integraties het mogelijk om code te scannen met behulp van third-party tools, waaronder Snyk, Bridgecrew en Infracost.