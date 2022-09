Apple heeft zijn CI/CD-dienst Xcode Cloud voor ontwikkelaars beschikbaar gemaakt. De dienst werkt samen met Xcode, de officiële IDE voor macOS en iOS-ontwikkeling.

De CI/CD-dienst Xcode Cloud bestaat al sinds juni van dit jaar, maar was tot nu toe alleen beschikbaar als abonnement voor ontwikkelaars die lid zijn van het Apple Developer Program. Nu is deze dus voor alle ontwikkelaars beschikbaar.

Features Xcode Cloud

Xcode Cloud is gebaseerd op workflows die in Xcode zijn gedefinieerd, zoals core workflows voor het bouwen, analyseren, testen en archiveren voor het ontwikkelen van applicaties. De dienst ondersteunt ook post-actions, zoals het kunnen distribueren van een nieuwe versie van een ontwikkelde applicatie en custom scripts. De dienst integreert ook met Apple Store Connect, de webgebaseerde tooling die de techgigant biedt voor het beheer van apps in zijn Apple Store. Ook beschikt de CI/CD-dienst over de functionaliteit Test Flight voor het distribueren van preview releases naar testers.

Xcode, Test Flight en AppStore Connect zijn de belangrijkste onderdelen van het CI/CD-systeem van Apple. Ook werkt de dienst met een git repository. Dit kan Bitbucket zijn, maar ook GitHub of GitLab op zelfbeheerde instances of op cloudgebaseerde instances.

Apple heeft ook de abonnementsprijzen voor Xcode Cloud bekendgemaakt. De abonnementskosten starten vanaf 14,99 dollar (Amerikaanse prijzen) per maand voor 25 compute-uren. Dit abonnement is voorlopig nog gratis tot december 2022. Voor het ontwikkelplatform Apple Developer Program moet 99 dollar worden betaald. Extra compute-uren zijn beschikbaar, bijvoorbeeld 250 uur voor 99 dollar per maand.

