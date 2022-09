Linux-goeroe Linus Torvalds heeft met de lancering van release candidate 7 aangekondigd dat de definitieve versie van Linux-kernel 6.0 op de zeer korte termijn wordt uitgebracht. De definitieve release wordt sneller beschikbaar dan verwacht.

In een statement tijdens de lancering van release candidate 7 (rc) gaf Torvalds aan dat dit volgens hem de laatste testversie is voor de release van de definitieve versie van de Linux-kernel 6.0. Vorige week kondigde Torvalds nog aan dat rc 7 wellicht een grote update zou worden. Torvalds voorspelde dat er misschien nog wel een rc 8 nodig was vanwege het achterstallige werk door het vele reizen van Linux-ontwikkelaars.

Deze week is Linus Torvalds een stuk optimistischer. Volgens hem valt de omvang van rc 7 flink mee en lijkt het eigenlijk wel een ‘normale’ release candidate. RC7 is volgens hem een schone ‘make allmodconfig’ build en heeft geen waarschuwingen van clang. Dit komt doordat de patches voor de frame size-problemen in AMD display-code in rc 7 zijn geïntegreerd.

Seinen op groen

Na een week van intensief testen staan de seinen op groen staan voor de definitieve release van de Linux-kernel 6.0 in het eerste weekend van oktober. De zesde versie van de kernel brengt ontwikkelaars onder meer uitgebreide ondersteuning voor RISC-V en de Gaudi accelerators van Intel. Ook worden de prestaties van Server Message Block 3 verder verbeterd. Deze update moet meer storage I/O naar file shares voor netwerken brengen.

Tip: Red Hat introduceert RHEL 8.7 en RHEL 9.1 bèta