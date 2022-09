Red Hat heeft besturingssysteem Red Hat Enterprise Linux (RHEL) van updates voorzien. Zo is versie 8.7 algemeen beschikbaar gemaakt en is een bèta van RHEL 9.1 geïntroduceerd.

De introducties van RHEL 8.7 en de bèta van RHEL 9.1 moeten voor het open-source Linux-besturingssysteem een stabielere basis voor hybrid cloudinnovatie bieden. De functionaliteit en verbeteringen in deze versies beloven het afleveren en draaien van workloads, applicaties en diensten voor meerdere hybride omgevingen te versnellen.

De nieuwe features, zoals voor security, stellen bedrijven in staat identiteitsbeheer binnen het OS te gebruiken met nieuwe Ansible tooling. Bijvoorbeeld het configureren van smart cardauthenticatie over hun hele topologie. Ook kunnen zij nu toegang krijgen tot RHEL-systemen die identiteitsgegevens in andere bronnen hebben opgeslagen, zoals in AWS, Azure en Google Cloud.

Ook kunnen overheidsinstanties met gevoelige data en ISV’s nu beter multilevel security (MLS) implementeren om te voldoen aan securityvereisten. Daarnaast kunnen securitybeheerders op afstand de integriteit van OS boots verifiëren. Deze twee functionaliteiten zijn alleen in RHEL 9.1 bèta aanwezig.

Updates voor DevOps

Daarnaast zijn er veel nieuwe features voor DevOps, waaronder installatiefunctionaliteit, codering, het selecteren van tools en het opzetten van deze tools en container tooling.

Ook is ondersteuning voor veel nieuwe runtime talen, compilers, open source databases en web- en cache-servers toegevoegd van Application Streams. Denk hierbij aan de introductie van GCC-toolset 12, ondersteuning voor Rust, Ruby, Maven, .NET 7, Node.js, PHP en Mercurial.

RHEL 8.7 en RHEL 9.1 bèta beschikken verder over meer automatiserings- en beheerfunctionaliteit. Dit moet het volgens Red Hat mogelijk maken meer handmatige taken te automatiseren, standaard uitrolprocessen op schaal uit te voeren en het dagelijkse beheer van de systemen te versimpelen.

Hiervoor zijn diverse system roles toegevoegd in de vorm van workflows. Onder meer voor het HA clustersysteem, de web console, Microsoft SQL, storage, firewallomgevingen en netwerkomgevingen

Verder heeft de web console veel nieuwe opties en functionaliteit gekregen. Last but not least is er ook meer ondersteuning voor het gebruik van containers. Binnen RHEL 8.7 en RHEL 9.1 bèta is nu Sigstore-technologie in de container tooling ingebouwd.

Beide versies van RHEL zijn nu beschikbaar.

Tip: Red Hat vernieuwt OpenShift Platform Plus