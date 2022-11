De Tech Job Posting Optimizer helpt organisaties bij het werven van onderbenut talent.

De software bestaat uit verschillende lay-outs voor vacatures en tools om vacatures te optimaliseren op basis van vaardigheden en inclusie. Op dit moment focust CompTIA op de Amerikaanse arbeidsmarkt. De huidige versie van de software is dan ook uitsluitend geschikt voor bedrijven die in de Verenigde Staten werven.

CompTIA analyseerde onlangs 500.000 vacatures voor instapbanen in de IT. Volgens de organisatie beperkte 57 procent van de bedrijven hun zoektocht tot personen met een diploma van minimaal vier jaar. De meest gevraagde accreditatie voor securitybanen op instapniveau is een accreditatie op managementniveau.

Hoge eisen in vacatures zijn vooral nadelig voor sollicitanten, stelt CompTIA. In een recente survey zei 55 procent van de respondenten dat ze een “zelfvertrouwenskloof” ervaren tijdens de zoektocht naar werk.

Kelly Cure, medeoprichter van Skillful.ly, vindt dat de software van CompTIA aan een marktbreed probleem beantwoord. Volgens Cure zijn de tools voor elke organisatie bruikbaar. Cure voegde toe dat de software bedrijven helpt om gekwalificeerde sollicitanten te vinden die vaak over het hoofd worden gezien.

De software bevat een controle van bevooroordeelde woorden en loonverschillen, evenals een gids voor de procesverbetering van vacatures. Arbeidsmarktgegevens van Lightcast en Infogr8 ondersteunen het platform.

Naar eigen zeggen komt CompTIA op voor miljoenen professionals die technologie ontwikkelen, inzetten, beheren en beveiligen. Met de nieuwe software probeert de organisatie te helpen bij het vinden van talenten die vaak over het hoofd worden gezien.

