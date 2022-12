Het goede nieuws is dat de Patch Tuesday van december problemen uit november oplost. Het slechte nieuws is dat de updates een nieuwe lading storingen opleveren.

Er gaat geen maand voorbij zonder een Microsoft update met vervelende gevolgen. Een van de updates in de Patch Tuesday van november veroorzaakt memory leaks in Windows Server domain controllers. De fix is sinds dinsdag beschikbaar, maar de Patch Tuesday van december introduceert een reeks nieuwe problemen.

De meest recente Windows Server updates veroorzaken storingen bij het aanmaken van virtuele machines op Hyper-V hosts. De meeste sysadmins zullen er weinig van merken, want de storingen komen alleen voor in Windows Server en AzStack HCI hosts die in software defined networking (SDN)-omgevingen worden beheerd met System Center Virtual Machine Manager (SCVMM).

Getroffen servers genereren foutmeldingen bij het aanmaken van netwerkadapters en virtuele machines met netwerkadapters. Het probleem is beperkt tot Windows Server 2019- en Windows Server 2022-systemen met installaties van de meest recente Patch Tuesday updates (KB5021237 and KB5021249).

Er is nog geen patch beschikbaar. Wel publiceerde Microsoft een workaround op basis van twee scripts. Het eerste script is handmatig uit te voeren met een command-line interface. Het tweede script is tegelijkertijd op meerdere servers uit te voeren met SCVMM. Beide scripts lossen de foutmeldingen op.

Drie keer raak

Ook vorige maand ging het mis. De Patch Tuesday van november bevat een update die memory leaks in domain controllers veroorzaakt. Sommige sysadmins worstelen sinds de installatie met prestatieverlies en storingen. Microsoft loste het probleem op met de Patch Tuesday van december.

Een andere update uit de Patch Tuesday van november legt SQL Servers plat. Applicaties die de Open Database Connectivity (ODBC)-interface voor SQL Server gebruiken kunnen sinds de update geen contact maken met de SQL Server Driver. Als gevolg is de database onbereikbaar. Gebruikers wachten nog steeds op een patch.

Tip: Windows Autopatch is beschikbaar, alternatief voor Patch Tuesday