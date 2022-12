GitLab heeft een bètaversie geïntroduceerd van de nieuwe Web IDE-editor. Hiermee kunnen gebruikers makkelijker kleine en meer complexe veranderingen in hun code doorvoeren. De nieuwe versie moet meer gebruikersvriendelijkheid en efficiëntie naar de tool brengen.

Met Web IDE, een webgebaseerde versie van zijn DevOps-platform, kunnen gebruikers van de code-repositories van GitLab makkelijker wijzigingen in hun bestaande code doorvoeren, zonder daarvoor over al te veel kennis te beschikken. Dit alles via een gewone webbrowseromgeving.

Eerder dit jaar kondigde GitLab al nieuwe functionaliteit aan voor Web IDE, zoals de integratie van VS Code. Hiermee werd de nieuwe versie eigenlijk op basis van VS Code gebouwd, in plaats van het originele open-source platform Monaco. Doel van deze transitie was de webgebaseerde editortool meer functionaliteit te geven voor meer complexe codeveranderingen en -bewerkingen.

Nieuwe features

In de bètaversie heeft Web IDE een aantal upgrades gekregen die de gebruikerservaring en efficiëntie van de tool moeten verbeteren. Zo beschikt de tool nu over een flexibele en aanpasbare interface met inklapbare panels en aanpasbare thema’s, contextuele acties en drag & dropondersteuning in het bestandspanel, een interactieve opzet van de documentatie en een visueel history panel.

Daarnaast biedt de nieuwe webgebaseerde werkomgeving voor het DevOps-platform minder geheugengebruik, meer betrouwbaarheid van de tracking changes voor bestanden en directories en een betere ondersteuning voor devices met touchscreens.

Overige functionaliteit

Verder biedt de nieuwe versie van GitLab Web IDE verbeterde beveiligde verbindingen met ontwikkelomgevingen op afstand. Deze manier van veilig verbinden kan nu direct plaatsvinden vanuit de Web IDE-omgeving. Ook wordt het mogelijk commando’s te draaien vanuit een interactief terminal panel en real-time feedback te krijgen direct uit de Web IDE-omgeving.

Voor eindgebruikers is de nieuwe bètaversie van Web IDE direct en per default beschikbaar. Beheerders hoeven hiervoor niets te installeren. Individuele gebruikers kunnen de bètaversie verwachten als onderdeel van GitLab v15.7 dat over enkele dagen beschikbaar komt.

De nieuwe versie van Web IDE bevindt zich achter een feature flag die beheerders op instance-niveau kunnen activeren.