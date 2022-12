Google wil bedrijven helpen op een meer privacyvriendelijke manier gebruikersdata te verwerken. Hiervoor introduceert Google de open-source technologieën Margritte en een nieuwe versie van zijn FHE C++ Transpiler-tool.

Margritte is gebaseerd op eigen interne software van Google en gebruikt AI voor het automatisch ontdekken of objecten gevoelige informatie bevatten. Denk daarbij aan kentekenplaten die in video’s verschijnen. De technologie vervaagt dan automatisch deze informatie, zodat videomakers dit niet achteraf handmatig moeten doen.

De onderliggende AI-technologie wordt hiervoor geleverd door een andere Google open-sourcetool, MediaPipe. Deze tool helpt ontwikkelaars met het bouwen van AI-applicaties die op devices met weinig rekenkracht kunnen draaien, zoals smartphones.

Nieuwe versie FHE C++ Transpiler

De tweede nu uitgebrachte open-source technologie is een nieuwe versie van privacytool FHE C++ Transpiler. Deze tool helpt applicaties versleutelde datasets te gebruiken, zonder deze eerst te decoderen.

De tool maakt het voor ontwikkelaars mogelijk makkelijker de encryptietechnologie Fully Homomorphic Encryption (FHE) te gebruiken. De technologie maakt het mogelijk versleutelde data te gebruiken zonder deze eerst te decoderen voordat de data kan worden verwerkt. Hiermee wordt het risico op cyberaanvallen kleiner. Nadelen zijn wel dat deze technologie een grote hoeveelheid infrastructuur nodig heeft en dat de technologie moeilijk is te implementeren.

De nieuwe versie van FHE C++ Transpiler moet het uitrollen en gebruiken van de encryptietechnologie vergemakkelijken. De tool kan een stukje code dat oorspronkelijk voor het verwerken van gedecodeerde data is geschreven, analyseren en het automatisch aanpassen om het op FHE versleutelde data te draaien. Hierdoor kunnen ontwikkelaars makkelijker applicaties ontwikkelen die in staat zijn versleutelde data te verwerken.

De nieuwe versie beschikt over nieuwe features die de prestaties moeten verbeteren van de tool. Onder meer zitten er prestatieverbeteringen in de circuits van opeenvolgende handelingen die worden gebruikt voor het verwerken van de data. Zo zijn deze circuits met de helft kleiner gemaakt. Dit resulteert volgens Google in betere prestaties, minder benodigde infrastructuur en snellere verwerkingswerkzaamheden. Ook gaan hierdoor de kosten omlaag.

Blijvende ontwikkeling

Verder heeft Google aangekondigd zijn technologieën voor het verbeteren van de privacy bij dataverwerking (PET’s) te blijven door ontwikkelen. Hierbij werkt de techgigant samen met overheden in meerdere landen.

De PET’s van Google vormen onderdeel van zijn Protected Computing-traject. Dit traject omvat een groeiende toolkit van datatechnologie die ervoor moet zorgen hoe, wanneer en waar data wordt aangepast en verwerkt. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat de data te allen tijde voldoen aan de juiste privacy- en veiligheidsvereisten.

