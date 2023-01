Google laat weten dat third-party Rust libraries mettertijd in Chromium worden ondersteund.

Volgens Dana Jansens van het Chrome security team wil Google een volledige toolchain voor Rust toevoegen aan Chromium, het open-source browserproject van de techgigant.

Als gevolg kan Rust-code binnen een jaar opgenomen worden in de Chrome binary, schrijft Jansens in een blogpost. “We beginnen langzaam en stellen duidelijke verwachtingen op over welke libraries we overwegen zodra we er klaar voor zijn.”

‘Rule of two’

“Ons doel voor de toevoeging van Rust is om eenvoudiger en veiliger aan de ‘rule of two’ te voldoen”, legt Jansens uit.

De rule of two is een principe voor het verwerken van onbetrouwbare inputs in applicaties. De regel schrijft voor dat ontwikkelaars niet meer dan twee van de volgende risicofactoren mogen kiezen: (1) onbetrouwbare input, (2) onveilige implementatietaal en (3) hoge privileges.

Jansens voegt toe dat Rust de ontwikkeling van Chromium naar verwachting gaat versnellen, aangezien er minder code en designdocumenten geschreven hoeven te worden. Verder stelt Jansens dat Rust veiligheid verbetert door memory safety bugs te voorkomen.

“We geloven dat we third-party Rust libraries kunnen gebruiken om naar het doel toe te werken”, aldus Jansens. “We weten dat C++ en Rust mooi kunnen samenwerken.”

De toevoeging van Rust aan Chromium mag geen verrassing heten. Google programmeert Android sinds 2019 in de taal.