Canonical heeft onlangs een public beta van de tool Ubuntu Pro uitgebracht. Deze tool moet uitgebreidere security bieden dan de standaardversie van de zakelijke Linux-distributie. De public beta is deels gratis te gebruiken.

Met de introductie van Ubuntu Pro wil Canonical bedrijven meer securityfunctionaliteit bieden dan de standaardversie van de Linux-distributie. De nieuwe securityfunctionaliteit richt zich vooral op zakelijke eindgebruikers die een vertrouwen willen hebben in de veiligheid van hun besturingssystemen. Hierdoor kunnen zij zich meer focussen op innovatie in plaats van het oplossen van (security)problemen.

Volgens CEO Mark Shuttleworth is deze versie ontwikkeld op aanvraag van klanten. Klanten vroegen Canonical om een betere securitydekking van de open-source software nadat het bedrijf long-term support (LTS)-versies ging uitrollen met een garantie van vijf jaar aan security-updates.

Securityfunctionaliteit

De oplossing helpt zakelijke eindgebruikers met het beveiligen tegen bekende CVE’s voor duizenden applicaties en toolchains. Denk daarbij onder meer aan Ansible, Apache Tomcat, Apache Zookeeper, Docker, Drupal, Nagios, Node.js, phpMyAdmin, Puppet, PowerDNS, Python 2, Redis, Rust en WordPress.

Ook levert de tool functionaliteit voor compliance-beheer. Zo maakt Ubuntu Security Guide (USG) hardening- en compliance-standaarden mogelijk als CIS benchmark tooling en DISA-STIG-profielen. De tool Landscape biedt de mogelijkheid vele omgevingen te beheren. Daarnaast kunnen gebruikers toegang krijgen tot FIPS 140-2-gecertificeerde cryptografische packages.

Ubuntu Pro is zowel geschikt voor on-premises omgevingen als de grote public cloud-omgevingen van AWS, Google Cloud en Microsoft Azure. Daarnaast dekt de tool open infrastructuur als MAAS, LXD, Kubernetes, OpenStack, Ceph/Swift storage en andere open-source applicaties. Denk daarbij aan Kafka, Kubeflow, OpenJDK, PostgreSQL, Telegraf, Samba en Vault.

Kosten

De Ubuntu Pro-oplossing van Canonical is gratis voor vijf workstations, die daarvoor de complete set aan mogelijkheden krijgen. Voor grotere deployments zijn betaalde abonnementen nodig. Het goedkoopste abonnement (infra-only) dekt het basisbesturingssysteem en de private cloud-onderdelen die nodig zijn voor grootschalige bare-metal deployments. De brede dekking aan applicaties is een additionele betaalde dienst.

Prijzen voor de betaalde versie variëren van 25 euro per workstation per jaar tot 425 euro per server per jaar. Voor gebruik in public cloud-omgevingen liggen de prijzen op ongeveer 3,5 procent van de gebruikte rekenkrachtkosten.

