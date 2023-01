Microsoft heeft versie 8.1 van de .NET Community Toolkit geïntroduceerd. De versie bevat nieuwe veelgevraagde features, bug fixes en prestatieverbeteringen.

Volgens de techgigant was één van de meest gevraagde features voor de MVVM Toolkit de introductie van custom attributes voor ‘[ObservableProperty]’. Deze feature moet straks voor meer flexibiliteit van annotaties voor gegenereerde properties zorgen. Dit met behulp van de ingebouwde C# syntax.

Introductie van analyzers

Een andere nieuwe feature is de introductie in de toolkit van een twee dedicated analyzers. Hiermee kan de toolkit niet langer alleen diagnoses uitvoeren op incorrect gebruikte features, maar geeft het ook aanbevelingen om de code te verbeteren en zo algemene fouten te vermijden.

De eerste analyzer waarschuwt gebruikers wanneer zij waarden aan velden toewijzen die een zichtbare property ondersteunen. Zij worden vervolgens aangemoedigd de gegenereerde property te gebruiken. De tweede analyzer kan de omvang van de binaries verkleinen in de applicaties die de MVVM Toolkit gebruiken.

Verder zijn verbeteringen aangebracht aan de MVVM Toolkit source generator. Hierbij is multi-targeting voor Roslyn 4.3 toegevoegd, zodat de MVVM Toolkit source generators nu de Roslyn 4.3 target gebruiken wanneer deze wordt ondersteund.

Met de nieuwe IObservable<T> extensies voor de Messenger interface kunnen ontwikkelaars die vaak Reactive-style API’s in hun applicaties gebruiken ook nieuwe features gebruiken. Zo kunnen zij de functionaliteit overbruggen die wordt aangegeven door de Messenger API’s in de MVVM Toolkit.

Tot slot voegt de nieuwe release van Toolkmity het .NET 7TFM to the HighPerformance package toe. Dit inclusief enkele veranderingen die voordeel hebben van de nieuwe C# 11 code-features.