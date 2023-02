De nieuwste versie van VS Code zit boordevol belangrijke updates, waaronder een nieuwe AI Tool.

De update van januari 2023 voor Visual Studio Code (v1.75) introduceert verschillende updates en toevoegingen, waaronder nieuwe documentatie voor het gebruik van AI-tools in de populaire, op open source gebaseerde code-editor.

Het Visual Studio dev-team van Microsoft heeft alle nieuwe aspecten van de release gedetailleerd beschreven in een officiële blogpost van deze week. Volgens het bericht omvatten de belangrijkste hoogtepunten van de release de beschikbaarheid van Profielen. Hiermee kunnen gebruikers profielen aanmaken en delen om extensies, instellingen, snelkoppelingen en meer te configureren. Er is ook een update voor VS Marketplace signing, gepubliceerde extensies worden nu standaard met code ondertekend.

De update bevat een betere toegankelijkheid, waaronder verbeteringen aan diff-navigatie en Terminal Mode. Ze hebben eenvoudiger multi-view resizing en een boomweergave met zoekgeschiedenis toegevoegd. Terminal linkdetectie detecteert nu links die spaties, haakjes, regel- en kolomformaten bevatten.

Er zijn nieuwe Git-commando’s om gefaseerde wijzigingen op te slaan en externe tags te verwijderen vanuit VS Code, en enkele “experimentele” Light en Dark thema’s die gebruikers kunnen uitproberen.

Nieuw: een AI aangedreven “code completion tool”.

De nieuwe AI Tools in VS Code documentatie bevat slechts één product, zoals geïntroduceerd in de update aankondiging van het dev team: “We hebben ook AI Tools toegevoegd in VS Code topic aan de VS Code-documentatie die je helpt aan de slag te gaan met Copilot.”

“De GitHub Copilot-extensie is een AI-aangedreven code-aanvullingstool die je helpt sneller en slimmer code te schrijven,” legt de v1.75 post uit. “Je kunt de Copilot-extensie in VS Code gebruiken om code te genereren, of om te leren van de code die het genereert. GitHub Copilot integreert in de VS Code editor via de inline suggesties UI, waarmee je verschillende suggesties kunt bekijken en eenvoudig de gegenereerde code geheel of gedeeltelijk kunt accepteren.”

De Copilot uitbreidingstool in de Visual Studio Code Marketplace is meer dan 3,5 miljoen keer geïnstalleerd. De 807 ontwikkelaars die hem hebben beoordeeld, gaven de extensie gemiddeld een 3,8 (schaal 0-5).