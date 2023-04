Het Britse cloudservicebedrijf Civo heeft “Kubeflow as a Service” aangekondigd. Met deze dienst kunnen bedrijven op grote schaal gebruik maken van machine learning-technologie zonder dat ze het zelf hoeven in te kopen.

Kubeflow as a Service is het eerste product in de lijn van het nieuwe Civo ML-platform, dat op open-source basis opereert. Het bedrijf ziet een gat in de markt als het gaat om de toegang tot grootschalige GPU-infrastructuur. Weinig organisaties hebben het kapitaal om te investeren in een cluster van GPU’s die snel in staat zijn tot machine learning. Met het model van Civo huren kleinere bedrijven de hardware die nodig is voor ML-doeleinden. Civo zelf zegt volledig ondersteund te zijn door Kubernetes.

Op de schouders van reuzen

Civo zegt samenwerking hoog in het vaandel te hebben met het nieuwe initiatief. De open-source aard van het project maakt het voor ontwikkelaars makkelijk om veranderingen aan te brengen voor specifieke ML-doeleinden. Zo kunnen kleine groepen developers ‘op de schouders van reuzen’ staan. Kubeflow as a Service is namelijk ontworpen om veel voorbereidend werk weg te nemen bij ML-developers.

Chief Innovation Officer bij Civo Josh Mesout benadrukt het belang van open-source bij dit project. “Evaluatie is een integraal component voor succes in de toekomst. We willen het platform rond de feedback van gebruikers vormen en groeien om de wensen van developers te bedienen.”

