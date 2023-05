De twee bedrijven gaan aanpasbare generatieve AI-modellen ontwikkelen voor DevSecOps.

Deze week kondigde DevSecOps-bedrijf GitLab een uitbreiding aan van zijn strategische samenwerking met Google Cloud. Het nieuwe initiatief is gericht op het leveren van nieuwe veilige AI-oplossingen voor enterprise organisaties.

GitLab werkt samen met Google Cloud om toegang te krijgen tot het Google Vertex AI-platform. Hierdoor kan GitLab “Google’s basismodellen afstemmen met hun eigen gegevens” en die modellen gebruiken om nieuwe generatieve AI-ervaringen te leveren, aldus GitLab.

Met Google Cloud kunnen gebruikers hun data controleren met enterprise-grade mogelijkheden zoals data isolatie, data bescherming, soevereiniteit en compliance ondersteuning. De samenwerking met GitLab is erop gericht die beveiligingsexpertise naar het domein van generatieve AI te brengen.

Met Vertex AI, en gebruikmakend van het Built with Google Cloud AI-programma, zal GitLab in staat zijn om de basismodellen van Google te gebruiken om klanten AI-gestuurde features binnen de cloud-infrastructuur te bieden. Dit zal GitLab op zijn beurt in staat stellen om de privacy van gebruikers te beschermen door intellectueel eigendom en broncode van klanten binnen GitLabs cloud-infrastructuur te houden.

DevSecOps verbeteren

GitLab is van plan om de DevSecOps-workflowefficiëntie van zijn klanten tien keer te verbeteren, zegt het bedrijf. Het is van plan dit te doen door AI-ondersteunde workflows toe te passen op alle gebruikers die betrokken zijn bij het leveren van softwarewaarde. “Door AI-aangedreven mogelijkheden in de hele levenscyclus van softwareontwikkeling te implementeren, levert GitLab waarde in de hele onderneming, waardoor een snellere bedrijfstransformatie mogelijk wordt, zonder de veiligheid of privacy op te offeren”, beweert het bedrijf.

“Organisaties moeten tegenwoordig sneller dan ooit software leveren om concurrerend te blijven, terwijl ze een sterkere beveiligingshouding nodig hebben om het vertrouwen van klanten, investeerders en belanghebbenden te behouden”, aldus June Yang, VP Cloud AI en Industry Solutions bij Google Cloud. “Samen met GitLab kunnen we generatieve AI-functionaliteit leveren die onze gezamenlijke klanten in staat stelt om de leveringssnelheid te verhogen zonder dat dit ten koste gaat van de beveiliging.”

“GitLabs visie op generatieve AI is gebaseerd op privacy, veiligheid en transparantie. Onze samenwerking met Google Cloud stelt GitLab in staat om private en veilige AI-functies aan te bieden, terwijl klantgegevens in onze cloudinfrastructuur blijven”, voegt David DeSanto, Chief Product Officer bij GitLab, toe.

