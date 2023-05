Pega introduceert twintig nieuwe generatieve AI-mogelijkheden in het Infinity 23-platform. De mogelijkheden moeten sneller de juiste beslis- en workflowautomatiseringen opleveren en snellere ontwikkelingen van applicaties.

Met de nieuwe Pega GenAI-mogelijkheden kunnen gebruikers van het low-codeplatform makkelijker AI beslis-en workflowautomatiseringsfunctionaliteit doorvoeren. Zij kunnen door het stellen van vragen aan de generatieve AI automatisch de juiste workflows, datamodellen, gebruikersinterfaces en voorbeelddata voor de geautomatiseerde beslismodellen en workflows aanmaken. Dit moet resulteren in het sneller opleveren van (custom) applicaties.

API-abstractielaag

Een belangrijk onderdeel van Pega GenAI is de API-abstractielaag Connect Generative AI. Met deze abstractielaag kunnen gebruikers snel en eenvoudig AI-prompts ontwikkelen. De abstractielaag vervangt automatisch persoonlijke identificeerbare informatie (PII)-data door tijdelijke aanduidingen in generatieve AI-prompts. Persoonsgegevens blijven daardoor beschermd en openbare en privémodellen zijn veilig te gebruiken.

Gebruikers kunnen de abstractielaag koppelen aan de API’s van onder meer OpenAI en Microsoft Azure OpenAI. Extra koppelingen voor andere aanbieders zijn via de Pega Marketplace beschikbaar.

Functionaliteit

De 20 generatieve AI-mogelijkheden van Pega GenAI bieden functionaliteit voor snellere low-code applicatieontwikkeling in Pega Platform, het relevanter maken van klantbetrokkenheid in Pega Customer Decision Hub, een verbeterde klantenservice in Pega Customer Service en meer productiviteit in Pega Sales Automation.

Daarnaast kunnen met de generatieve AI-integraties sneller bots worden aangemaakt in Robot Studio, zijn verbeterde kennismanagement-bibliotheken in Pega Knowledge beschikbaar en wordt het operationeel inzicht geoptimaliseerd.

Pega GenAI komt in het derde kwartaal van dit jaar beschikbaar.

