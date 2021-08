Betty Blocks haalt ruim 28 miljoen euro op voor verbetering platform

Het Nederlandse Betty Blocks heeft in een recente investeringsronde ruim 28 miljoen euro (33 miljoen dollar) opgehaald. De no-codespecialist gaat de investeringen gebruiken voor het verbeteren van zijn platform en verdere expansie.

No-code en low-code zijn sterk in opmars. Naar verwachting zal in de toekomst tussen de 60 en 70 procent van alle applicaties met dit soort platforms worden gemaakt. Betty Blocks levert een no-codeplatform waarmee werknemers, zonder al te veel kennis van programmeren, met behulp van standaard sjablonen zelf applicaties kunnen ontwikkelen. Met deze applicaties kunnen zij bijvoorbeeld repeterende taken automatiseren.

Betty Blocks richt zich met zijn no-codeplatform op specifieke sectoren. Dit zijn de overheid, de financiële sector en de juridische sector. Het no-codeplatform kan ook door andere sectoren worden gebruikt.

Eenvoudiger gebruik platform

De recente investeringsronde van ruim 28 miljard euro werd geleid door de Belgische durfinvesteerder Smartfin Capital. Andere investeerders in deze ronde waren Morse Investments en NIBC Bank.

De no-codespecialist geeft aan het kapitaal te willen gebruiken voor het verbeteren van het platform. Betty Blocks wil het platform zo inrichten dat het nog makkelijker is te gebruiken. Dit moet het mogelijk maken dat meer werknemers zelf applicaties kunnen maken, onder meer door het uitbreiden van het aantal templates en het toevoegen van meer standaard integraties met andere software-oplossingen en -platforms in zijn Block Store.

Betty Blocks geeft niet aan hoe het met de investering zijn activiteiten wil uitbreiden, maar volgens CEO Chris Obdam staat het voorop dat het bedrijf echt marktleider wil worden in zijn niche-segment. Daarbij ziet het geen concurrentie van andere grote low-codespecialisten als Mendix en OutSystems. Volgens Obdam is er altijd ruimte voor meerdere aanbieders.

