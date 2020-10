Google heeft een nieuwe release uitgebracht van Flutter. De nieuwe release komt met Android- en iOS-gefocuste upgrades. Er is onder meer iOS 14-ondersteuning toegevoegd, zodat Flutter werkt met de nieuwste tech van Apple.

Flutter is een crossplatform-ontwikkeltool van Google, waarmee ontwikkelaars gebruikersinterfaces kunnen bouwen. Het is een populaire tool voor Android: er zijn al meer dan 100.000 apps die het gebruiken. Er worden bovendien steeds meer andere platformen aan toegevoegd, waardoor de tool steeds handiger is.

Android en iOS

De update is nu live voor zowel Android als iOS. Die laatste is vooral belangrijk door de update van iOS 13 naar iOS 14 van Apple. Flutter is nu compatibel met iOS 14. Willen ontwikkelaars zorgen dat hun apps goed werken op iOS 14, dan moeten ze hun apps opnieuw bouwen binnen versie 1.22. Het mooie is dat app-clips nu ook is toegevoegd: daarmee kunnen iPhone-bezitters apps uitproberen zonder ze te hoeven downloaden. Dat is een nieuwe mogelijkheid in iOS 14.

Elke keer als er een nieuwe versie van een mobiel besturingssysteem uitkomt moeten ontwikkelaars alert zijn. Dat zijn ze ook bij Google. Chris Sells, senior productmanager bij Google zegt: “We testen het platform grondig op incompatibiliteiten of wijzigingen die van invloed zijn op Flutter en zijn tools. In het geval van iOS 14 hebben we nogal wat wijzigingen aangebracht in Flutter om ervoor te zorgen dat het werkt zoals de ontwikkelaars het willen.”

State Restoration

Er is ook een testfunctie die State Restoration heet. Hiermee kunnen apps gebouwd in Flutter hun laatst opgeslagen status herstellen wanneer ze worden afgesloten en opnieuw worden gestart.

“Hoewel we deze previewversie van State Restoration graag aan de ontwikkelaars geven, is er nog meer werk aan de winkel”, zegt Sells. “Waar je gebruiker zich in de app bevindt, wordt niet hersteld. Dat komt binnenkort naar een bèta en naar de volgende stabiele release van Flutter. ” Deze functie komt eventueel op een later moment naar iOS, zo schrijft SiliconANGLE.