Het default instellen van zogenoemde Dynamic Profile-Guided Optimization (PGO) is de meest waardevolle nieuwe feature in het komende .NET 8. Dit stelt software-engineer Stephen Toub van Microsoft in een recente blog.

In zijn blog behandelt Stephen Toub van Microsoft diverse nieuwe eigenschappen van .NET 8, dat waarschijnlijk zijn release in november van dit jaar krijgt. Volgens hem is de meest belangrijke aanpassing het standaard kunnen instellen van Dynamic Profile-Guided Optimization (PGO).

Met PGO draait een applicatie met ‘instrumentation’ en wordt het geoptimaliseerd met data van deze ‘instrumentation’. Dynamic PGO gaat een stap verder, waarbij dit proces wordt afgehandeld door de zogenoemde Just-In-Time (JIT)-compilatie. Hierdoor wordt de eerst tier geïnstrumenteerd en wordt de data van de tweede tier-optimalisatie gebruikt.

Meer inzichtelijke code en sneller draaien

De functionaliteit was al in .NET 6 in preview beschikbaar, standaard aanwezig in .NET 7 en dus straks default in .NET 8. Deze laatste ontwikkeling zorgt er volgens Toub voor dat code veel inzichtelijker wordt en sneller draait. Daarom ziet hij deze nieuwe feature als de belangrijkste ontwikkeling voor .NET 8.

Overige nieuwe eigenschappen .NET 8

Andere nieuwe features waar hij veel waarde aan hecht, zijn onder meer verbeteringen rondom vectorisatie, threading, bounds checking, Blazor, de Mono-runtime voor mobiele- en browsergebaseerde applicaties, concurrency, uitzonderingen en string handling.

Lees ook: PostgreSQL 16 biedt verbeterde functionaliteit voor alledaagse workloads