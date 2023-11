Microsoft heeft .NET 8 algemeen beschikbaar gesteld. Met deze versie zal de techgigant op lange termijn ondersteuning bieden (LTS). Terwijl veel innovaties al in preview-vorm waren onthuld, is .NET Aspire daadwerkelijk nieuw. Hiermee wil Microsoft het ontwikkelen van cloud-native applicaties veiliger en overzichtelijker maken.

Omdat .NET 8 een LTS-versie is, krijgt deze variant drie jaar aan ondersteuning. Microsoft belooft dat ontwikkelaars met deze update ‘intelligente’ cloud-native applicaties kunnen maken die goed omgaan met druk internetverkeer.

Prestatieverbeteringen

In navolging van Microsofts GitHub-aanbod krijgt ook .NET 8 AI-aangedreven code generation. Dit staat bekend onder de naam Dynamic Profile-Guided Optimization (PGO) en zou applicatieprestaties met maximaal 20 procent kunnen verbeteren.

Prestaties zijn sowieso een speerpunt voor .NET 8, met benchmarks die 18 procent meer requests per seconde in de JSON-API en 24 procent meer in Fortunes verwerken dan .NET 7. Laatstgenoemde omschrijft Partner Director Of Product, Developer Platforms bij Microsoft Gaurav Seth als een goed substituut voor een echte workload, zoals het aanspreken van een database en server-side HTML rendering.

.NET Aspire

Tegelijk met versie 8 van .NET debuteert .NET Aspire, dat zich op cloud-native applicatie-development richt. Een ‘gecureerde set van componenten verrijkt voor cloud-native’ staat ontwikkelaars te wachten, die standaard ’telemetrie, weerbaarheid, configuratie en gezondheidscontroles’ ondersteunen. Het verkrijgen van dependencies voor cloud-native applicaties moet met Aspire even eenvoudig blijven op ‘dag 100 als op dag 1’, aldus Seth.

Aspire is open-source beschikbaar op GitHub en zal op den duur met .NET 8 geïntegreerd worden. Als voorbeelden van Aspire-gebouwde apps heeft Microsoft een Blazor wep-applicatie, een back-end API en een Redis-cache beschikbaar gesteld. AppHost biedt de mogelijkheid om .NET-projecten als een gedistribueerde applicatie te draaien, terwijl ServiceDefaults onder meer de beloofde telemetrie en gezondheidschecks kan uitvoeren. Deze telemetrie is gebaseerd op de standaarden van OpenTelemetry, waar bijvoorbeeld Grafana en Splunk zich ook aan houden.

Momenteel is nog niet duidelijk welke ambities Microsoft heeft met Aspire. Devclass stipt aan dat de huidige preview-versie zich richt op Visual Studio en Azure, maar dat dat de adoptie onder ontwikkelaars daardoor momenteel beperkt blijft tot het eigen Microsoft-platform.

