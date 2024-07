European Accessibility Act: digitale toegankelijkheid voor iedereen in 2025?

In juni 2025 wordt de European Accessibility Act van kracht in Europa, dus ook in Nederland. Deze richtlijn moet er via lokale wetgeving (Wet digitale overheid, oftewel Wdo) voor gaan zorgen dat het digitale aanbod van bedrijven en overheden toegankelijk wordt voor iedereen. Wat zijn hiervan de implicaties? Luister naar deze nieuwe aflevering van Techzine Talks en hoor er meer over.

In een interview dat we inmiddels alweer zo’n zeven jaar geleden hadden met iemand van SiteImprove, hadden we het al over de toegankelijkheid van digitale diensten. In dat geval ging het alleen om websites van overheidsinstellingen en om de EU Web Accessibility Directive die toen van kracht zou gaan worden. Sindsdien heeft de EU stug doorgewerkt aan het uitbreiden van dit soort wetgeving en richtlijnen. Dat heeft geresulteerd in de European Accessibility Act, die een en ander nog een stuk breder trekt.

Is de European Accessibility Act nodig?

De voornaamste vraag die je nu wellicht hebt is of dit soort wetgeving überhaupt nodig is. Als je bedenkt dat een gebrek aan goede toegankelijkheid van websites, diensten en producten wereldwijd zo’n 1 miljard mensen treft, lijkt het antwoord voor de hand te liggen. Betere toegankelijkheid is niet alleen nodig omdat het een goed idee is vanuit medemenselijkheid, het is ook commercieel gewoon een logisch stap. Je kunt er in een klap een stuk meer klanten mee binnenhalen. Kennelijk is het echter toch nodig om hiervoor een richtlijn op te tuigen, anders gebeurt het niet.

Sinds ons gesprek zeven jaar geleden lijkt er nog niet veel vooruitgang te zijn geboekt. Ook overheden lijken nog maar matig bezig te zijn geweest met toegankelijkheid van hun diensten, volgens een onderzoek van Capgemini. Volgens een ander onderzoek zakt niet minder dan 93 procent van de Nederlandse pagina’s voor de toegankelijkheidstest. Beide onderzoeken maken gebruiken van de bekende standaarden van het Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Deze zijn opgesteld door de leden van Worldwide Web Consortium (W3C).

In deze aflevering van Techzine Talks bespreken we wat de nieuwe wetgeving betekent voor organisaties en hoe je ermee aan de slag gaat. Een klein jaar lijkt nog een lange tijd, maar de WCAG-richtlijnen zijn behoorlijk streng. Het is zaak om er tijdig naar te kijken en er iets aan te doen.

