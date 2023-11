Google Cloud maakt GKE Enterprise, een onderdeel van zijn beheerde Kubernetes-dienst, vanaf 15 november algemeen beschikbaar. Deze grootzakelijke versie kan onder andere meerdere Kubernetes clusters naast elkaar draaien en geeft ook gratis toegang tot de nieuwe eigenschap Advanced Vulnerability Insights.

GKE Enterprise was al twee maanden in een preview, maar is algemeen beschikbaar vanaf 15 november, geeft Google Cloud aan. De grootzakelijke versie beschikt over alle functionaliteiten die de standaard versie van GKE ook bezit. Het gaat om functies als het automatisch toevoegen en verwijderen van benodigde hardware-bronnen voor workloads, het automatisch updaten van Kubernetes en andere beheertaken.

Betere functionaliteit

Deze functionaliteit wordt uitgebreid met features die vooral grotere bedrijven goed van pas komen. Denk daarbij aan het beheren en in de gaten houden van meerdere Kubernetes clusters via een enkel dashboard of het configureren van (container)clusters via een verzameling codebestanden.

Wanneer beheerders een clusterconfiguratie updaten, zorgt GKE Enterprise ervoor dat deze veranderingen automatisch worden toegepast op relevante Kubernetes clusters. Dit scheelt veel tijd, waardoor ontwikkelaars en beheerders zich meer op het ontwikkelen van apps en betere klantenervaringen kunnen richten.

De grootzakelijke versie biedt daarnaast enkele netwerkopties die niet in de standaardversie zitten. Dit zijn onder meer een beheerde service mesh en een tool die het verkeer van applicaties over meerdere Kubernetes clusters coördineert.

Toegang tot Advanced Vulnerability Insights

Daarnaast krijgen gebruikers van GKE Enterprise gratis toegang tot de nieuwe securitydienst Advanced Vulnerability Insights die Google ook recent uitbracht. Deze dienst scant automatisch de open-source-onderdelen in een Kubernetes cluster op kwetsbaarheden. Onder meer kan deze nieuwe tool open-sourc-eprojecten in Java, Go, JavaScript en Python analyseren.

