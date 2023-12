Microsoft wil mogelijk een standaard Command Line Interface (CLI)-editor toevoegen aan Windows. Hiervoor heeft de techgigant een thread geopend binnen GitHub.

Met het openen van de thread op GitHub wil Microsoft peilen of er voldoende interesse bestaat voor een standaard CLI-editor in zijn besturingssysteem. Daarnaast wil Microsoft ook gebruikersfeedback hierover verzamelen.

Drie concrete vragen

Het gepubliceerde voorstel gebruikers drie vragen waarop zij antwoord kunnen geven. De eerste vraag is of eindgebruikers daadwerkelijk een CLI-editor in Windows willen hebben en hoe het hun ervaring kan verbeteren. De tweede vraag is of zij momenteel al een CLI-teksteditor gebruiken, welke zij dan gebruiken en waarom. De laatste vraag die Microsoft geïnteresseerden via GitHub stelt, is of er alternatieve oplossingen zijn en welke CLI-teksteditorfunctionaliteit zij het liefst zouden willen zien.

Functionaliteit en alleen 32-bits Windows

Met een standaard CLI-editor zouden Windows 11-gebruikers direct vanuit de Windows-terminal, die toegang geeft tot de onderliggende code van het OS, deze editor kunnen openen om command line-instructies te schrijven. Denk hierbij aan ontwikkelaars en beheerders, maar ook zeer geavanceerde andere (privé)eindgebruikers.

De standaard CLI-editor in Windows zou alleen beschikbaar moeten zijn voor de 32-bits versies van het besturingssysteem. De vaker door consumenten gebruikte 64-bits-versie van Windows 11 krijgt geen standaard geïnstalleerde CLI-editor.

Tip: Microsoft-updates verbeteren Copilot en pakken crashen van Outlook aan