Rotterdams Ciphix groeit verder via overname Bizzomate

Door de overname van Bizzomate trekt Ciphix low-code-experts aan om bedrijven breder te kunnen ondersteunen bij hyperautomation.

Dit is ingegeven door de eerder opgestelde strategie van Ciphix om uit te groeien tot een belangrijke Europese speler in hyperautomation. Bij hyperautomation worden naast low-code ook RPA, AI, process mining en integration Platform-as-a-Service ingezet om vraagstukken van bedrijven op te lossen. In mei 2023 stapte Mentha Capital in Ciphix om te helpen bij het verwezenlijken van de groei. Daarna volgde de overname van low-code speler Webflight en nu het aantrekken van Bizzomate.

Samengaan

Bizzomate is opgericht in Meerssen, maar heeft inmiddels kantoren in Valkenburg, Dordrecht, Amsterdam en de Duitse stad Aachen. Het bedrijf specialiseert zich in het low-code platform Mendix, waar het een platinum-partner van is. Bij Bizzomate zijn meer dan 75 gecertificeerde medewerkers in dienst. Zij ondersteunen bedrijven bij het implementeren van low-code applicaties. Eerder voltooiden zij projecten bij de Universiteit Maastricht, Mental Care Group en MediReva.

Volgens Ciphix past deze benadering perfect bij wat het wil bereiken. Ciphix zet zich primair in om organisaties te helpen menselijk potentieel te benutten door automatisering van bedrijfsprocessen. Dit gebeurt door een geïntegreerde benadering van de eerder genoemde hyperautomation-onderdelen.

Door de overname ontstaat een bedrijf met meer dan 170 medewerkers. “Met de toevoeging van de kennis en oplossingen van Ciphix aan ons low-code portfolio, kunnen we onze klanten deze oplossingen nu ook bieden. De overname is dan ook een grote stap vooruit voor onze klanten en onze collega’s, die perfect aansluit bij onze missie: samen groeien”, reageert Bizzomate-oprichter Marc Gelissen.

Naast het beter kunnen bedienen van organisaties, zien de partijen een goede match in bedrijfscultuur. Ze hanteren allebei een op samenwerking gerichte sfeer en geloven in aandacht voor de mens. Voor Ciphix betekent de overname tevens een introductie van nieuwe best practices op het gebied van sociale impact, waar Bizzomate jaren op inzet.

Het is onbekend hoeveel Ciphix voor Bizzomate betaalt.